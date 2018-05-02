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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AFP, Reuters
02.05.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

162 şube kapanacak, 792 kişi işsiz kalacak

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162 şube kapanacak, 792 kişi işsiz kalacak

İngiltere’nin önde gelen bankalarından Royal Bank of Scotland (RBS) 162 şubesini kapatma ve 792 kişinin de işten çıkarılmasına karar verdi.

BANKADAN yapılan açıklamada, ülke çapında ilk etapta yaz aylarında 109 şubenin, ardından da kasım ayında 53 şubenin daha kapatılacağı belirtildi.

Ayrıca daha önce İngiltere’de RBS’in çatısı altında Williams & Glyn ismiyle yeni bir bankanın hizmete sokulmasının planlandığı, ancak artık bu plandan vazgeçildiği ifade edildi.
Açıklamada, “Artık Williams & Glyn adıyla bir bankayı hizmete sokma planından vazgeçtik. Şimdi Natwest ve Royal Bank of Scotland olmak üzere çok yakın mesafelerde iki aynı banka ağımız mevcut” denildi.

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