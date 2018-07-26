16 yaşındaki Ferhat, Lille’de
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, İspanyol kulübü Valencia’nın altyapısındaki Türk oyuncu Ferhat Çoğalan’ı transfer etti.
LILLE, Valencia’nın alt yapısında oynayan Ferhat Çoğalan ile üç yıllık sözleşme imzalayarak Mehmet Zeki Çelik’ten sonra ikinci Türk futbolcuyu kadrosuna kattı. Türkiye’nin 14, 15 ve 16 yaş altı milli takımlarında oynayan Ferhat, 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.
16 yaşındaki futbolcuyla Arsenal, Juventus, Borussia Dortmund, Milan, Galatasaray ve Manchester United gibi Avrupa’nın büyük kulüpleri de ilgileniyordu.
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