16 günde 6 bin kişi komaya girdi
1810 yılından bu yana Münih’te düzenlenen Oktoberfest sona erdi. Festivali bu yıl 6 milyon 300 bin kişi ziyaret etti, 7.7 milyon litre bira tüketildi.
ALMANYA’nın Münih kentinde düzenlenen Oktoberfest rekor rakamlarla sona erdi. Münih’in ikinci belediye başkanı ve festival sorumlusu Josef Schmid, havaların güzel gitmesinin katılımı olumlu ölçüde etkilediğini, festival esnafının olağanüstü memnun olduğunu söyledi. 16 günlük festival süresince Münih’i 6 milyon 300 bin kişi ziyaret etti, 7.7 milyon litre bira içildi. Münih turist akınına uğradı. ABD, İngiltere, Avusturya, Fransa, İsviçre, Hollanda ve İtalya’dan gelen biraseverler festival alanını doldurdu.
Diğer yandan aşırı bira tüketimi çok sayıda şiddet olayına da beraberinde getirdi. İki kişinin karıştığı kavga sonucu 42 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kavga ya hastanede ya da karakolda bitti. Yetkililer, 6 bine yakın kişinin alkol komasına girerek tedavi altına alındığı açıkladı.
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