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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
26.07.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

150 polis anne kızı aradı

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150 polis anne kızı aradı

Almanya’nın Münih kentinde yaklaşık iki hafta önce kaybolan anne ve kızı bulmak için 150 polis ormanlık alanda arama yaptı.

150 polis anne kızı aradıGEÇEN yıl evlendiği Rus kökenli eşiyle birlikte Münih’te yaşayan 41 yaşındaki Maria Gertsuski, bir önceki eşinden olan 16 yaşındaki kızı Tatiana ile ortadan kaybolmuştu. Evden alışverişe diye çıkan anne ve kız iki haftadır haber alınamadı. Polis, geçen hafta anne ve kızın katil zanlısı olarak kadının eşini yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli, sorgusundan sonra da tutuklanarak cezaevine konuldu. Zanlının fotoğrafını yayınlayan polis, halktan yardım istedi. Şüpheli kocayı, anne ile kızın kaybolduğu gün ve saatlerde görenlerin emniyete bilgi vermesini istedi.
Olayla ilgili açıklama yapan polis sözcüsü, soruşturma çerçevesinde zanlının Perlach ormanlık alanıyla bağlantısının tespit edildiğini ve burada arama yapıldığını söyledi. 150 polisin katıldığı ve saatlerce süren aramalara helikopter de havadan destek verdi. Ancak havaların aşırı sıcak olması, helikopterin sıcağa hassas kameralarının tam verimli çalışmasını engelledi.

150 polis anne kızı aradı

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