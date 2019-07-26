150 polis anne kızı aradı
Almanya’nın Münih kentinde yaklaşık iki hafta önce kaybolan anne ve kızı bulmak için 150 polis ormanlık alanda arama yaptı.
GEÇEN yıl evlendiği Rus kökenli eşiyle birlikte Münih’te yaşayan 41 yaşındaki Maria Gertsuski, bir önceki eşinden olan 16 yaşındaki kızı Tatiana ile ortadan kaybolmuştu. Evden alışverişe diye çıkan anne ve kız iki haftadır haber alınamadı. Polis, geçen hafta anne ve kızın katil zanlısı olarak kadının eşini yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli, sorgusundan sonra da tutuklanarak cezaevine konuldu. Zanlının fotoğrafını yayınlayan polis, halktan yardım istedi. Şüpheli kocayı, anne ile kızın kaybolduğu gün ve saatlerde görenlerin emniyete bilgi vermesini istedi.
Olayla ilgili açıklama yapan polis sözcüsü, soruşturma çerçevesinde zanlının Perlach ormanlık alanıyla bağlantısının tespit edildiğini ve burada arama yapıldığını söyledi. 150 polisin katıldığı ve saatlerce süren aramalara helikopter de havadan destek verdi. Ancak havaların aşırı sıcak olması, helikopterin sıcağa hassas kameralarının tam verimli çalışmasını engelledi.
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