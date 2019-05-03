15 yaşını doldurmuş araçlar 2 yıl içinde, tüm dizel ve benzinliler 2030’da yasak!
Amsterdam medyası, şehir konseyinin bu ay içinde toplanarak 2020’ye kadar 15 yaşındaki araçları, 2030’a kadar da tüm dizel ve benzinli araçları yasaklayacağını duyurdu.
HOLLANDA’nın başkenti Amsterdamda sigara, kötü beslenme ve egzersiz eksikliğinden sonra en büyük sağlık problemi riski çevre ve hava kirliliği gösteriliyor. Medyaya göre çevre ve hava kirliliğinin en büyük nedeni ise dizel ve benzinli taşıtlar. Bunun önüne geçmek isteyen şehir konseyi bu ay içinde bir araya gelerek dizel ve benzinli tüm araçları yasaklamayı planlıyor.
Yerel medya, 2020’ye kadar 15 yılını doldurmuş tüm taşıtların trafikten kaldırılacağını, 2030’a kadar ise tüm dizel ve benzinli taşıtların yasaklanacağını duyurdu. Yasağın elektrikli araçların yaygınlaşmasında önemli bir rol üstleneceği de belirtildi.
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