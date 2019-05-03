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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
03.05.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

15 yaşını doldurmuş araçlar 2 yıl içinde, tüm dizel ve benzinliler 2030’da yasak!

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15 yaşını doldurmuş araçlar 2 yıl içinde, tüm dizel ve benzinliler 2030’da yasak!

Amsterdam medyası, şehir konseyinin bu ay içinde toplanarak 2020’ye kadar 15 yaşındaki araçları, 2030’a kadar da tüm dizel ve benzinli araçları yasaklayacağını duyurdu.

HOLLANDA’nın başkenti Amsterdamda sigara, kötü beslenme ve egzersiz eksikliğinden sonra en büyük sağlık problemi riski çevre ve hava kirliliği gösteriliyor. Medyaya göre çevre ve hava kirliliğinin en büyük nedeni ise dizel ve benzinli taşıtlar. Bunun önüne geçmek isteyen şehir konseyi bu ay içinde bir araya gelerek dizel ve benzinli tüm araçları yasaklamayı planlıyor.
Yerel medya, 2020’ye kadar 15 yılını doldurmuş tüm taşıtların trafikten kaldırılacağını, 2030’a kadar ise tüm dizel ve benzinli taşıtların yasaklanacağını duyurdu. Yasağın elektrikli araçların yaygınlaşmasında önemli bir rol üstleneceği de belirtildi.

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