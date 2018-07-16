15 Temmuz sınavını geçtik, gururluyuz
Frankfurt’ta düzenlenen 15 Temmuz anma töreninde konuşan Başkonsolos Burak Karartı, “15 Temmuz gecesi Türk demokrasisi ve Türk devleti güçlü bir sınav vermiştir. Bu sınavı geçtiğimiz için gurur duymaktayız” dedi.
FETULLAHÇI Terör Örgütü’nün (FETÖ) düzenlediği hain darbe girişiminde katledilen şehitler, Frankfurt Başkonsolosluğu’nda anıldı, cesaret ve kararlıklarıyla darbeyi önleyen kahramanlara teşekkür edildi.
Programda din hocası İsmail Dağlı şehitler için Kuran okudu, dualar etti. Anma törenine sivil toplum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği, 15 Temmuz darbe gecesi yaşananları anlatan fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü. 15 Temmuz’da darbecilerin gösterdiği vahşet ve hıyaneti tanımlayacak uygun kelimeleri bulmanın imkansız olduğunu ifade eden Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, şunları söyledi:
“Öyle ki, ülkenin demokratik kurumlarını savunmak için sokağa çıkan masum sivillere karşı ölümcül silahlar kullanmaktan kaçınmayan bu hainler, girişime katılmayı reddeden masum askeri personeli ve komutanlarını da öldürmekten çekinmediler. Darbeciler, kendilerine karşı direnişi bastırmak için, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, Milli İstihbarat Teşkilatı karargâhını ve Emniyet Özel Harekât Merkezi’ni bombaladılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulundular. O gece, 250 insanımızı kaybettik, 2000’den fazla insanımız da yaralandı. 15 Temmuz gecesi Türk demokrasisi ve Türk devleti güçlü bir sınav vermiştir. Bu sınavı geçtiğimiz için gurur duymaktayız. Her kesimden ve her siyasi görüşten Türk halkı kendilerini korkusuzca silahların, tankların önüne atarak demokratik haklarını talep etmiş, tarihi bir direnç ve dayanışma örneği göstermiştir.”
İsmail Dağlı
‘ULUSLARARASI TOPLUM TEDBİRLİ OLMALI’
Fetö’nün bir dini cemaat olduğu iddiasında bulunmasına rağmen kumpas davalarıyla nice vatansever insanların hayatlarının karartılmasından para aklama operasyonlarına kadar uzanan bir sicile sahip suç şebekesi olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Başkonsolos Karartı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Böylesine karanlık ve gizli bir yapıyla mücadele etmek kolay değildir. Devletimiz, bu tehdidi bastırmak ve nihai olarak bertaraf etmek için haklı önlemler almıştır, almaya da devam etmektedir. Doğal olarak, bu kritik zamanda uluslararası toplumun da desteğine ve anlayışına ihtiyaç duyuyoruz. FETÖ, Almanya da dâhil olmak üzere dünyada 150’yi aşkın ülkede, okulları, sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları ve şirketleriyle mevcuttur. İki yıl önce Türkiye’de yaşananlar, bu örgütün sadece Türkiye’de değil yurtdışında da neler yapabileceğinin göstergesidir. Dolayısıyla uluslararası toplumun da örgütün faaliyetlerine karşı tedbirli ve uyanık olması önem taşımaktadır. Türk Milleti, bu hain darbe girişimini bertaraf ederek, bir kez daha Cumhuriyet ilkelerine ve demokrasiye bağlılığını kanıtlamış ve devletimizin sonsuza kadar ayakta kalması için canını ortaya koymaya hazır olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.”
Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı
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