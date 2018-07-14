15 Temmuz şehitleri, Avrupa’da da anılıyor

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında şehitler anısına Kur’an-ı Kerim okundu. Berlin Türk Şehitlik Camisindeki anma etkinliğine Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Camide, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde şehit olanlar ile ülke müdafaasında ebediyete intikal eden tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Programda, ilahiler de okundu ve tekbir getirildi.

Caminin imam hatibi Hasan Çağlayan, etkinlikte yaptığı konuşmada, milletin 15 Temmuz’da büyük bir imtihandan geçtiğini söyledi.

Hain darbe girişiminde 251 kişinin şehit olduğunu hatırlatan Çağlayan, “Tankların, tüfeklerin, topların karşısında bedenlerini siper ettiler, ‘Bu topraklar bizimdir’ dediler. Rabbim ruhlarını şad eylesin, makamlarını ali eylesin. Onları her dönem böyle hayırla yad edeceğiz” dedi.

SAYGI DURUŞU İLE BAŞLADI

Türkiye’nin Paris Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı. Büyükelçi İsmail Hakkı Musa’nın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen törene, Türkiye’nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, OECD Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, çok sayıda Türk ve yabancı misyon temsilcileri, dernek temsilcileri, basın mensupları ve Türk vatandaşları katıldı. Tören 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

‘TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ İHANET’

Büyükelçi Musa, Türk milletinin darbe girişimin gecesi, iradesini, hürriyetini ve demokrasisini gasp etmeye teşebbüs eden Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla cesaretle direnerek tarihe yeni bir zafer nakşettiğini belirtti. Türk vatandaşlarının darbe girişimi gecesi yakın tarihinde emsali görülmemiş bir ihanet teşebbüsüyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Musa, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyük milletlerin en önemli hasletlerinden biri de esarete boyun eğmemeleri, en zor koşullarda dahi egemenliklerine, istiklallerine ve istikballerine sahip çıkmalarıdır. Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında, binlerce yıllık devlet geleneğinden güç alarak ve tarihte sayısız defa kanıtladığı üzere millet şuuruyla hareket ederek, tertiplenen oyunu bozmuş, gücünü, kudretini, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkma iradesini hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde kanıtlamıştır.”

Musa, Fransa’da yaşayan Türk toplumunun, Türkiye’nin geleceğini inşa etmek ve Fransa ile arasındaki tarihi dostluk ve ittifak ilişkilerini daha da pekiştirmek için önemli görev ve sorumlulukları olduğu sözlerini ekledi.

Bu arada Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan “15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Fotoğraf Sergisi”, Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu’nda açıldı. Sergi, 19 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.

HOLLANDA’DA İKİ ŞEHİRDE ANILDILAR

Hollanda’da iki ayrı kentte, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği ve Amsterdam Başkonsolosluğu tarafından ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinliği düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşları ve yetkililerinin katıldığı etkinliklerde, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okundu. Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen etkinlikte konuşan Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Yüksel, “İki sene önceki hain darbe girişimi, istiklal aşığı bir milletin kahramanlığıyla demokrasi zaferine dönüşmüştür” dedi.

FETÖ’nün bazı ülkelerde masum rolü oynayarak düzenbazlıklarını sürdürmeye devam etmesine rağmen giderek zayıfladığını söyleyen Yüksel, “Yabancı kamuoylarında da FETÖ’nün kendisini lanse etmeye çalıştığı şekilde eğitim ve hayır işleriyle uğraşan toplumsal bir hareket olmadığı yavaş yavaş anlaşılmaya başlanmıştır. Bunun anlaşılması o ülkeler bakımından da önemlidir. Zira FETÖ’nün ihaneti sadece Türkiye’ye yönelik bir ihanet değildir. Dünyanın hangi ülkesinde yapılandılar ise o ülkenin hukuk düzenine, demokrasisine ve özgürlüklerine de ihanettir” diye konuştu.

Türkiye’nin ve halkın demokrasisine sahip çıktığını ve zor günleri geride bıraktığını dile getiren Yüksel, “Türkiye terör örgütleriyle mücadelede polisiyle, askeriyle ve 15 Temmuz gecesi tek yürek olup sokağa dökülen silahsız ama korkusuz kahramanlarıyla başarılı olmuştur” ifadesini kullandı.

‘BATI TARAFINDAN DESTEKLENİYOR’

Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosu Tolga Orkun da 15 Temmuz’un Türkiye tarihinin en kanlı ve acımasız olaylarından biri olduğunu belirterek, “FETÖ’nün kana susamış darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde özellikle şehitlerimize ve darbe girişimini akim bırakan kahraman gazilerimiz ve bütün halkımızın fedakar girişimlerini anmak için bir araya geldik” dedi.

Orkun, FETÖ’nün Batı tarafından desteklendiğinin herkes tarafından bilindiğine dikkati çekerek, “FETÖ, PKK gibi birçok terör örgütü ile ilişkisi ve aldığı destek aşikar olan acımasız bir terör örgütüdür. DEAŞ ve PKK’dan hiçbir farkı olmayan FETÖ’cüler hem aramıza sızıp faaliyet yapmışlar hem de diğer örgütlerle birlikte ülkemizi bölmeye çalışmışlardır. PKK ve DEAŞ ile mücadelemiz neyse FETÖ ile mücadelemiz de odur. Fakat biz birlikte olduğumuz sürece bu hain terör örgütünün faaliyetleri ve casusluk şebekesinin tamamı ortaya çıkarılacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraflarının sergilendiği etkinlikler, yapılan dualarla son buldu.