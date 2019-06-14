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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
14.06.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

148 ülkeden her ay 10 bin kişi, göz için Türkiye’ye gidiyor

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148 ülkeden her ay 10 bin kişi, göz için Türkiye’ye gidiyor

Dünyagöz Hastaneleri Yönetim Kurulu Üyesi ve Operasyon Başkanı Vahit Kapıcıoğlu, havalimanı-hastane transferli ve hastane konaklamalı teşhis ve tedavi paketleri ile 148 ülkeden aylık ortalama 10 bin hastaya dünya standartlarında hizmet verdiklerini söyledi.

AVRUPA, Asya, Afrika, Kuzey Amerika ve Ortadoğu’dan toplam 148 ülkeden hastaların Dünyagöz’ü tercih ettiğini belirten Vahit Kapıcıoğlu, hizmet kalitesi ve bu kalitenin referans noktasına gelmesiyle birlikte her geçen gün yurtdışındaki bilinirliğin arttığını söyledi.
Hastaların gelen raporlarına göre havalimanı-hastane transferli ve hastane konaklamalı teşhis ve tedavi paketleri ile dünya standartlarında hizmet verdiklerini belirten Kapıcıoğlu “Sağlık turizmi paketlerimiz; yabancı dilde hizmet, havaalanından karşılama ve transfer hizmetleri, ameliyat öncesi tetkik ve muayeneler, ameliyat sonrası kontroller ve bazı ameliyatların ardından kullanılacak ilk ilaçların teminini kapsıyor. Operasyon sonrası kontrol sürecinde de hastalarımızın değerlendirmeye devam ediyoruz” bilgilerini verdi.

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNDE İLK 10’DA
Türkiye’nin sağlık turizminde dünyada ilk 10’de yer aldığını da belirten Kapıcıoğlu “Fiyat, kalite, tarihi doku ve jeostratejik konum sebebiyle tercih edilsek de gelişen dünya şartlarında ar-ge ve dijitalleşmede geride kaldığımız kanaatindeyim. Bu noktalarda gereken atılımı sağlamadığımız takdirde yakın zamanda ciddi rakip durumuna gelmesi muhtemel Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan gibi ülkelerle fiyat rekabetine girip kaliteden ödün vermek zorunda kalabiliriz” uyarısı yaptı.

YURTDIŞI AĞI GENİŞLEYECEK
Deneyimli kadro ve sürekli gelişen kaliteli hizmet altyapısıyla Dünyagöz’ün Türkiye’ye önemli döviz girdisi sağladığını da belirten Kapıcıoğlu “Şu anda Hollanda’nın Amsterdam ve Nijmegen, Almanya’nın Frankfurt ve Köln, Gürcistan’ın Tiflis, Kırgızistan’ın Bişkek, Kosova’nın Priştine ve Azerbeycan’ın Bakü’de kentlerinde bulunan merkezlerimizle Avrupa ve Kafkasya bölgesindeki tüm hastalarımıza hizmet veriyoruz. gerekli tedavilerini ise Türkiye’deki merkezlerimizde gerçekleştirmek için kendilerini en doğru ortama yönlendiriyoruz. İlerleyen yıllarda yurt dışı ağımızı genişletmek sağlık turizmi konusundaki en büyük hedefimizdir” dedi.

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