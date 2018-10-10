143 milyar dolarlık dünya kitap pazarı 70’nci kez Frankfurt’ta buluştu
Dünya yayıncılık endüstrisinin en büyük kitap pazarı Frankfurt Kitap Fuarı, 102 ülkeden 7 bin 300 yayıncı kuruluş ile 70’nci kez kapılarını açtı. Yayıncıların rekabetine bu yıl mobil cihazlar ve yapay zeka da eklendi.
BU yıl 70’incisi düzenlenen ve 5 gün boyunca 4 binden fazla etkinliğin yapılacağı fuara 137 ülkeden 286 binden fazla kitapsever, yayıncılık uzmanı ve medya endüstrisinin önde gelen firmaları katılıyor. Fuarda 102 ülkeden 143 milyar dolarlık dünya kitap pazarının büyük firmalarının da aralarında yer aldığı yaklaşık 7 bin 300 yayıncı kuruluş stant açtı. 12’nci kez fuarda yer alan İstanbul Ticaret Odası (İTO) da İstanbul ve Türkiye yayıncılık sektörünü tanıtıyor. İTO standında 10 yayınevinin de kitapları sergileniyor.
TÜRKİYE PAZARI 2.5 MİLYAR DOLAR
Türk yayıncıların, fikri hakların alınıp satıldığı yeni rekabet alanları ve çözümlerin üretildiği bu büyük kitap pazarında yerini almaları için büyük uğraş verdiklerini kaydeden İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, ticaret ve kültürü, kalkınmanın iki temel direği olarak gördüklerini söyledi. Kuralay, Türkiye’nin diğer ülkelere içerik satma konusunda daha aktif hale geldiğine işaret ederek, “Türk yayıncılık ekosistemi 2,5 milyar doları bulan pazar hacmiyle hızla büyüyor. Türk yayıncıları olarak 2022 yılında 356 milyar dolara ulaşması beklenen global kitap pazarından daha fazla pay almak istiyoruz” dedi.
DÜNYA GELİRİNİN YÜZDE 62’İSİ İKİ ŞİRKETE GİTTİ
Yayıncılıkta içeriğin yeni altın çağının başladığını kaydeden Kuralay, şunları söyledi: “Öyle görünüyor ki yakın gelecekte yayıncılar içeriği hazırlayacak, dağıtımını ise Google, Facebook, Apple, Amazon gibi şirketlere bırakacak. Global online reklam geliri 2017’de 204 milyar dolar oldu. Gelirin yüzde 62’si Google ve Facebook’a gitti. New York Times’ın yıllık 1,7 milyar dolarlık abone gelirinin yüzde 60’ı online aboneliklerden. Bu rakamlar bize dijital tarafın gelişimini net şekilde gösteriyor. Yayıncılar Frankfurt’ta mobil cihazlarla, yapay zeka ile rekabet ediyor. Dijital çağ, iyi yazılmış içerik için yepyeni vaatler sunuyor.”
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