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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AFP-AA
10.10.2018 - 13:39, Son Güncelleme:

143 milyar dolarlık dünya kitap pazarı 70’nci kez Frankfurt’ta buluştu

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143 milyar dolarlık dünya kitap pazarı 70’nci kez Frankfurt’ta buluştu

Dünya yayıncılık endüstrisinin en büyük kitap pazarı Frankfurt Kitap Fuarı, 102 ülkeden 7 bin 300 yayıncı kuruluş ile 70’nci kez kapılarını açtı. Yayıncıların rekabetine bu yıl mobil cihazlar ve yapay zeka da eklendi.

BU yıl 70’incisi düzenlenen ve 5 gün boyunca 4 binden fazla etkinliğin yapılacağı fuara 137 ülkeden 286 binden fazla kitapsever, yayıncılık uzmanı ve medya endüstrisinin önde gelen firmaları katılıyor. Fuarda 102 ülkeden 143 milyar dolarlık dünya kitap pazarının büyük firmalarının da aralarında yer aldığı yaklaşık 7 bin 300 yayıncı kuruluş stant açtı. 12’nci kez fuarda yer alan İstanbul Ticaret Odası (İTO) da İstanbul ve Türkiye yayıncılık sektörünü tanıtıyor. İTO standında 10 yayınevinin de kitapları sergileniyor.

143 milyar dolarlık dünya kitap pazarı 70’nci kez Frankfurt’ta buluştu

TÜRKİYE PAZARI 2.5 MİLYAR DOLAR
Türk yayıncıların, fikri hakların alınıp satıldığı yeni rekabet alanları ve çözümlerin üretildiği bu büyük kitap pazarında yerini almaları için büyük uğraş verdiklerini kaydeden İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, ticaret ve kültürü, kalkınmanın iki temel direği olarak gördüklerini söyledi. Kuralay, Türkiye’nin diğer ülkelere içerik satma konusunda daha aktif hale geldiğine işaret ederek, “Türk yayıncılık ekosistemi 2,5 milyar doları bulan pazar hacmiyle hızla büyüyor. Türk yayıncıları olarak 2022 yılında 356 milyar dolara ulaşması beklenen global kitap pazarından daha fazla pay almak istiyoruz” dedi.

143 milyar dolarlık dünya kitap pazarı 70’nci kez Frankfurt’ta buluştu

DÜNYA GELİRİNİN YÜZDE 62’İSİ İKİ ŞİRKETE GİTTİ
Yayıncılıkta içeriğin yeni altın çağının başladığını kaydeden Kuralay, şunları söyledi: “Öyle görünüyor ki yakın gelecekte yayıncılar içeriği hazırlayacak, dağıtımını ise Google, Facebook, Apple, Amazon gibi şirketlere bırakacak. Global online reklam geliri 2017’de 204 milyar dolar oldu. Gelirin yüzde 62’si Google ve Facebook’a gitti. New York Times’ın yıllık 1,7 milyar dolarlık abone gelirinin yüzde 60’ı online aboneliklerden. Bu rakamlar bize dijital tarafın gelişimini net şekilde gösteriyor. Yayıncılar Frankfurt’ta mobil cihazlarla, yapay zeka ile rekabet ediyor. Dijital çağ, iyi yazılmış içerik için yepyeni vaatler sunuyor.”

143 milyar dolarlık dünya kitap pazarı 70’nci kez Frankfurt’ta buluştu

143 milyar dolarlık dünya kitap pazarı 70’nci kez Frankfurt’ta buluştu

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