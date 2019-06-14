14 yıldır sınır dışı edilemiyor: Kamuoyu baskısı arttınca tutuklandı
Üzerinde silah, susturucu ve çok sayıda mermiyle yakalanmasına rağmen tutuksuz yargılama kararı verilen ‘tehlikeli Selefi’ Raschid K., kamuoyu baskısı artınca tutuklandı.
ALMANYA'nın 14 yıldır sınır dışı edemediği Selefi Raschid K.'nın üzerinden silah, susturucu ve çok sayıda mermi bulunmasına rağmen serbest bırakılmıştı. Raschid K'nın tutuksuz yargılanmasına karar veren hakim, kamuoyu baskısı üzerine tutuklama kararı verdi. Tutuklamaya gerekçe olarak da mahkemeye bildirdiği adreste bulunamaması gösterildi.
TEHLİKELİ SELEFİLER ARASINDA
Rus vatandaşı Çeçen Raschid K. hakkında 2004 yılında sınır dışı kararı çıktı. Pasaportu ve seyahat belgesi bulunmayan Raschid K. sınır dışı edilemedi. Almanya yasalarına göre geçerli pasaportu veya seyahat belgesi bulunamayan kişiler sınır dışı edilemiyor. Raschid K. da bu gerekçeyle yaklaşık 14 yıldır Almanya'da 'Geçici Oturma İzni' ile kalıyor.
Bild Gazetesi'nin haberine göre Raschid K. perşembe gecesini polis karakolunda geçirdi. Ardından da cezaevine konuldu. Raschid K., Almanya'da tehlikeli selefiler arasında gösteriliyor. Terör örgütü DEAŞ üyesi Uğur S. ile yakın ilişkisi olduğu biliniyor.
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