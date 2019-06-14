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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
14.06.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

14 yıldır sınır dışı edilemiyor: Kamuoyu baskısı arttınca tutuklandı

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14 yıldır sınır dışı edilemiyor: Kamuoyu baskısı arttınca tutuklandı

Üzerinde silah, susturucu ve çok sayıda mermiyle yakalanmasına rağmen tutuksuz yargılama kararı verilen ‘tehlikeli Selefi’ Raschid K., kamuoyu baskısı artınca tutuklandı.

ALMANYA'nın 14 yıldır sınır dışı edemediği Selefi Raschid K.'nın üzerinden silah, susturucu ve çok sayıda mermi bulunmasına rağmen serbest bırakılmıştı. Raschid K'nın tutuksuz yargılanmasına karar veren hakim, kamuoyu baskısı üzerine tutuklama kararı verdi. Tutuklamaya gerekçe olarak da mahkemeye bildirdiği adreste bulunamaması gösterildi.

TEHLİKELİ SELEFİLER ARASINDA
Rus vatandaşı Çeçen Raschid K. hakkında 2004 yılında sınır dışı kararı çıktı. Pasaportu ve seyahat belgesi bulunmayan Raschid K. sınır dışı edilemedi. Almanya yasalarına göre geçerli pasaportu veya seyahat belgesi bulunamayan kişiler sınır dışı edilemiyor. Raschid K. da bu gerekçeyle yaklaşık 14 yıldır Almanya'da 'Geçici Oturma İzni' ile kalıyor.
Bild Gazetesi'nin haberine göre Raschid K. perşembe gecesini polis karakolunda geçirdi. Ardından da cezaevine konuldu. Raschid K., Almanya'da tehlikeli selefiler arasında gösteriliyor. Terör örgütü DEAŞ üyesi Uğur S. ile yakın ilişkisi olduğu biliniyor.

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