14 bin kişi katıldı: Halle kurbanları için dayanışma konseri
Irkçı terörist Stephan B.’nin Halle kentinde iki kişiyi öldürdüğü saldırının kurbanlarıyla dayanışma konserine 14 bin kişi katıldı. Şarkıcı Mark Forster sahnede “Bugün sevgimizle nefreti bastırmak için buradayız” dedi.
ALMANYA’nın Halle kentinde gerçekleştirilen ırkçı saldırının kurbanları, çok sayıda sanatçının katıldığı konserle anıldı. Saldırıda ölenler ve yaralananlarla dayanışma amacıyla düzenlenen konsere 14 bin kişi katıldı. Şarkıcı Mark Forster sahnede yaptığı konuşmada “Bugün sevgimizle nefreti bastırmak için buradayız” dedi. Forster, konsere destek verenlerin sevginin gücünü gösterdiğini söyledi.
Halle şehir merkezindeki konserde çok sayıda sanatçı sahne aldı. Konserin sunuculuğunu yapan Sissy Metzbchke, etkinliğin sadece Halle kurbanları anmak ve dayanışma için değil, saldırı gününde özveriyle çalışan polis ve itfaiye teşkilatı mensuplarına da bir teşekkür olduğunu kaydetti.
2 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP 2 KİŞİYİ YARALAMIŞTI
Almanya’nın Halle kentinde 27 yaşındaki neonazi terörist Stephan B. önce sinagogda dua edenleri öldürmek istemiş, sinagoga girmeyi başaramayınca sokakta karşısına çıkan 40 yaşındaki bir kadını katletmişti. Irkçı saldırgan, daha sonra yakınlarda bulunan döner büfesine yönelmiş ve burada da 20 yaşındaki bir genci öldürmüştü. Saldırgan daha sonra arabasını gasp etmek istediği bir karı kocayı da yaralamıştı.
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