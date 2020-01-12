14 bin kişi evini boşalttı

BOMBALARDAN biri iki hastaneye yakın, biri Dortmund Ana Tren Garı yakınlarında ve ikisi de farklı yerleşim alanlarında ortaya çıktı. Bombaların patlama riskine karşın çevrede oturanlar tahliye edilip okul ve spor salonlarına yerleştirildi. Polis ve belediye yetkilileri boşaltılan bölgelerde hâlâ birilerinin bulunup bulunmadığını kontrol ediyor. Hastanede tedavi gören hastalar ise başka kliniklere nakledilirken, tren garının ana girişi de geçici olarak kapatıldı. Çok sayıda tren seferi iptal edilirken, trenler farklı istasyonlara yönlendirildi.