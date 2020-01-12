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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpha
Haber Giriş: 12.01.2020 - 12:36,Son Güncelleme:/

14 bin kişi evini boşalttı

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14 bin kişi evini boşalttı

Almanya’nın Kuzey ren Vestfalya (KRV) Eyaleti sınırları içinde kalan Dortmund kentinde bomba alarmı verildi. Kentin farklı kesimlerinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma dört patlamamış bombanın bulunması sonucu binlerce kişi evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

BOMBALARDAN biri iki hastaneye yakın, biri Dortmund Ana Tren Garı yakınlarında ve ikisi de farklı yerleşim alanlarında ortaya çıktı. Bombaların patlama riskine karşın çevrede oturanlar tahliye edilip okul ve spor salonlarına yerleştirildi. Polis ve belediye yetkilileri boşaltılan bölgelerde hâlâ birilerinin bulunup bulunmadığını kontrol ediyor. Hastanede tedavi gören hastalar ise başka kliniklere nakledilirken, tren garının ana girişi de geçici olarak kapatıldı. Çok sayıda tren seferi iptal edilirken, trenler farklı istasyonlara yönlendirildi.

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