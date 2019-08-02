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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
02.08.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

14 başarılı öğrenciye İzmir’de yaz okulu etkinliği

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14 başarılı öğrenciye İzmir’de yaz okulu etkinliği

Yaşar Üniversitesi, Türkiye’nin Berlin Başkonsolosluğu’nun desteğiyle Almanya’da eğitim gören 14 başarılı Türk lise öğrencisi için yaz okulu etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında Berlin, Stuttgart, Duisburg, Essen kentlerinden giden gençler, hem Türkiye’deki eğitim sistemini öğrendiler hem de İzmir’i yakından tanıma fırsatı buldular.

ALMANYA’DA yaşayan Türk ailelerle Türkiye arasındaki bağların geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Yaşar Üniversitesi Başarılı Türk-Alman Öğrenciler için Yaz Okulu’ etkinliğinin bu yıl beşincisi gerçekleştirildi. Hem üniversite öğrencisi olma deneyimi hem de sosyal ve kültürel etkinliklere katılma olanağı sağlayan etkinlik boyunca, öğrenciler; mühendislik, mimarlık, psikoloji, hukuk, işletme gibi bölümlerin örnek derslerine katıldı. Ayrıca İzmir’in çeşitli müzelerinin yanı sıra Çeşme, Alaçatı ve Şirince’ye ziyaret ettiler. Öğrencilerle bir araya gelerek, katılım sertifikalarını veren Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arslan Örnek, Almanya’da yaşayan Türk öğrenciler için Türkiye’de cazip eğitim olanakları bulunduğunu söyledi.

14 başarılı öğrenciye İzmir’de yaz okulu etkinliği

‘AMACIM TÜRKİYE’DE MÜHENDİS OLMAK’
Yaz okuluna katılan öğrenciler, İzmir’in eğitim ve sosyal olanaklarından etkilendiklerini dile getirdi. Öğrencilerden Alper Bozkurt, “Stuttgart doğumluyum ve lise öğrencisiyim. İzmir’i tanımak, çevresini, binlerce yıllık tarih ve kültürünü yaşamak bizi çok mutlu etti. Amacım Türkiye’de mühendislik eğitimi almak. Hedeflerimi bu doğrultuda çizdim ve buraya gelmek beni hedeflerime yakınlaştırdı” dedi.

14 başarılı öğrenciye İzmir’de yaz okulu etkinliği

‘EĞİTİM ALABİLECEĞİM ŞEHİR’
Selin Aksu ise, “Almanya’da doğdum ve büyüdüm. Türkiye’de güzel sanatlar alanında eğitim almak istiyorum. İzmir’i de bu yaz okulu sayesinde tanıma fırsatı buldum. İzmir ve İstanbul, benim için bu eğitimi alabileceğim ve yaşamaktan mutlu olacağım şehirler” diye konuştu.

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