14 başarılı öğrenciye İzmir’de yaz okulu etkinliği
Yaşar Üniversitesi, Türkiye’nin Berlin Başkonsolosluğu’nun desteğiyle Almanya’da eğitim gören 14 başarılı Türk lise öğrencisi için yaz okulu etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında Berlin, Stuttgart, Duisburg, Essen kentlerinden giden gençler, hem Türkiye’deki eğitim sistemini öğrendiler hem de İzmir’i yakından tanıma fırsatı buldular.
ALMANYA’DA yaşayan Türk ailelerle Türkiye arasındaki bağların geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Yaşar Üniversitesi Başarılı Türk-Alman Öğrenciler için Yaz Okulu’ etkinliğinin bu yıl beşincisi gerçekleştirildi. Hem üniversite öğrencisi olma deneyimi hem de sosyal ve kültürel etkinliklere katılma olanağı sağlayan etkinlik boyunca, öğrenciler; mühendislik, mimarlık, psikoloji, hukuk, işletme gibi bölümlerin örnek derslerine katıldı. Ayrıca İzmir’in çeşitli müzelerinin yanı sıra Çeşme, Alaçatı ve Şirince’ye ziyaret ettiler. Öğrencilerle bir araya gelerek, katılım sertifikalarını veren Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arslan Örnek, Almanya’da yaşayan Türk öğrenciler için Türkiye’de cazip eğitim olanakları bulunduğunu söyledi.
‘AMACIM TÜRKİYE’DE MÜHENDİS OLMAK’
Yaz okuluna katılan öğrenciler, İzmir’in eğitim ve sosyal olanaklarından etkilendiklerini dile getirdi. Öğrencilerden Alper Bozkurt, “Stuttgart doğumluyum ve lise öğrencisiyim. İzmir’i tanımak, çevresini, binlerce yıllık tarih ve kültürünü yaşamak bizi çok mutlu etti. Amacım Türkiye’de mühendislik eğitimi almak. Hedeflerimi bu doğrultuda çizdim ve buraya gelmek beni hedeflerime yakınlaştırdı” dedi.
‘EĞİTİM ALABİLECEĞİM ŞEHİR’
Selin Aksu ise, “Almanya’da doğdum ve büyüdüm. Türkiye’de güzel sanatlar alanında eğitim almak istiyorum. İzmir’i de bu yaz okulu sayesinde tanıma fırsatı buldum. İzmir ve İstanbul, benim için bu eğitimi alabileceğim ve yaşamaktan mutlu olacağım şehirler” diye konuştu.
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