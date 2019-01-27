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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali VARLI / BERLİN
27.01.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

130 km kavgasına Polis Sendikası da katıldı

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130 km kavgasına Polis Sendikası da katıldı

Almanya’da uzmanlardan oluşan 20 kişilik komisyonun önerisiyle başlayan otobanlarda 130 km hız sınırı kavgasına polis sendikası da katıldı.

POLİS Sendikası İkinci Başkanı Michael Mertens, yaptığı açıklamayla ülke genelinde otobanlarda hız sınırının belirlenmesinden yana olduğunu söyledi: “Eğer hız sınırına belli bir limit getirilirse kaza sayısı da azalır. Bizim görevimiz insan ölümlerinin önüne geçmek, ağır yaralanmalara ve sakatlıklara yol açacak kazaları önlemek. Sendika olarak biz hız sınırının saatte 130 kilometre ile sınırlandırılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Yasalara uygun olarak kimi sürücüler saatte 200, hatta 250 kilometre hız yapıyor. Bu hızın yarattığı stresle kazaların önüne geçmek çok kolay değil.”
Alman Birinci Kanalı ARD’nin yaptığı kamuoyu yoklamasında ise halkın yarısından fazlası otobanlarda hız limitinin 130 kilometre ile sınırlandırılmasından yana görüş belirtti. Ankete katılanların yüzde 51’i hız sınırlaması getirilmesini destekleyecek yönde görüş belirtirken, yüzde 47’si ise buna karşı çıktı. Yüzde ikisi ise ne karşı çıktı, ne de destekledi.

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