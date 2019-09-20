130 kilogramlık yakıt tankları 6 bin metreden düştü
Alman Hava Kuvvetleri’ne ait Tornado savaş uçağının dün eğitim uçuşunun ardından yedek yakıt tanklarını düşürdüğü bildirildi.
HAVA Kuvvetleri’ne ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Jagel Hava Üssü’ne ait bir Tornado uçağının, Schleswig Holstein Eyaleti’ndeki eğitim uçuşunun ardından üsse dönerken iki yedek yakıt tankını düşürdüğü belirtildi.Açıklamada, her biri 130 kilogram ağırlığındaki yakıt tanklarının yaklaşık 6 bin metreden düştüğü, olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi. Biri dün diğeri de bu sabah bulunan yakıt tanklarının boş olduğu ifade edildi. Yakıt tanklarının neden düştüğü ise henüz bilinmiyor.
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