13 Mayıs 2019 bugün hangi maçlar var?
Sporseverler her akşam eve döndüklerinde hangi maçın hangi kanalda olduğunu merak ediyor. Günün maçlarının hangi kanalda olduğu her gün sporseverler tarafından araştırılıyor. Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimini sizler için hazırladık.
Birçok vatandaş gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.
07:00 TRT Spor İlk Baskı (Futbol)
10:00 TRT Spor Spor Dünyası (Futbol)
11:00 TRT Spor Spor Manşet (Futbol)
13:00 TRT Spor Spor Bülteni (Futbol)
14:00 TRT Spor Spor Stüdyosu (Futbol)
14:05 Eurosport 3. Etap (Diğer)
15:30 TRT Spor Kastamonuspor - Sarıyer (Futbol)
17:00 Sportstv Spor 360 (Futbol)
17:30 TRT Spor Gündem Futbol (Futbol)
17:45 Tivibu Spor Fenerbahçe - Çukurova Basket (Basketbol)
18:00 Sportstv Son Periyot (Basketbol)
18:30 TRT Spor Spor Akşamı (Futbol)
19:00 TRT Spor Futbol Anadolu (Futbol)
19:00 Sportstv Süper Spor (Futbol)
20:00 BeIN Sports 2 Bologna - Parma (Futbol)
20:00 BeIN Sports 1 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor (Futbol)
20:30 TRT Spor Samsunspor - Sakaryaspor (Futbol)
21:00 Sportstv Basketbol Gecesi (Basketbol)
21:45 BeIN MAX1 Forest Green - Tranmare (Futbol)
22:00 BeIN Sports 2 Inter - Chievo (Futbol)
22:15 TRT Spor Stadyum Özel (Futbol)
22:30 FB TV Fenerbahçe WinWin (Futbol)
23:00 Sportstv Sport Center (Futbol)
23:30 Beyaz Tv Derin Futbol (Futbol)
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