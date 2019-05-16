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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
16.05.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

13 AB ülkesinde, 42 kentte, saat 12.00’de...

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13 AB ülkesinde, 42 kentte, saat 12.00’de...

26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde 13 Avrupa ülkesinde 42 kentte on binlerce insan aşırı sağa karşı pazar günü saat 12.00’de sokaklara çıkacak.

“HERKES için bir Avrupa” çağrısı altında bir araya gelen çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcileri, aşırı sağ ve milliyetçilerin AP’ye güçlü girmesini önlemek için seçmenleri sandığa gitmeye çağırdı. Berlin’de yapılan basın toplantısında, seçime katılımın düşük olması durumunda aşırı sağ ve milliyetçi partilerin seçim zaferi yaşayacağı ve Avrupa’nın dağılacağı uyarısı yapıldı. Girişimciler, “Avrupa’nın değerini vurgulamak, Avrupa’ya sahip çıkmak için sokağa çıkıyoruz” çağrısı yaptı.
Almanya’da Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, Münih ve Stuttgart kentlerinde olmak üzere 7 kentte gösteri düzenleniyor. Gösterileri destekleyen ‘Doğa Dostu Gençler’ kuruluşunun Almanya Başkanı Sezen Çakmak, “Biz seçime katılımın düşük olması durumunda milliyetçilerin ve aşırı sağcıların sandıktan güçlü çıkmasından korkuyoruz. Birçok soruna ülkeler tek başına çözüm bulamaz. İklimin, doğanın ve çevrenin korunması için güçlü bir Avrupa’ya ihtiyaç var. Avrupa bizim için bir gerçek. Biz sınırlar değil, beraberlik istiyoruz” dedi.

13 AB ülkesinde, 42 kentte, saat 12.00’de...

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