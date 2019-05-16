13 AB ülkesinde, 42 kentte, saat 12.00’de...
26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde 13 Avrupa ülkesinde 42 kentte on binlerce insan aşırı sağa karşı pazar günü saat 12.00’de sokaklara çıkacak.
“HERKES için bir Avrupa” çağrısı altında bir araya gelen çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcileri, aşırı sağ ve milliyetçilerin AP’ye güçlü girmesini önlemek için seçmenleri sandığa gitmeye çağırdı. Berlin’de yapılan basın toplantısında, seçime katılımın düşük olması durumunda aşırı sağ ve milliyetçi partilerin seçim zaferi yaşayacağı ve Avrupa’nın dağılacağı uyarısı yapıldı. Girişimciler, “Avrupa’nın değerini vurgulamak, Avrupa’ya sahip çıkmak için sokağa çıkıyoruz” çağrısı yaptı.
Almanya’da Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, Münih ve Stuttgart kentlerinde olmak üzere 7 kentte gösteri düzenleniyor. Gösterileri destekleyen ‘Doğa Dostu Gençler’ kuruluşunun Almanya Başkanı Sezen Çakmak, “Biz seçime katılımın düşük olması durumunda milliyetçilerin ve aşırı sağcıların sandıktan güçlü çıkmasından korkuyoruz. Birçok soruna ülkeler tek başına çözüm bulamaz. İklimin, doğanın ve çevrenin korunması için güçlü bir Avrupa’ya ihtiyaç var. Avrupa bizim için bir gerçek. Biz sınırlar değil, beraberlik istiyoruz” dedi.
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