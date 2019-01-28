1200 TIR’cı kontrole girdi, 190’ı alkollü çıktı
Almanya’nın Hessen Eyalet polisi hafta sonu TIR şoförlerini kontrol etti. Sürücü, araç ve yük belgelerinin yanı sıra alkol kontrolü de yapan polis, çok sayıda şoförün alkol aldığını tespit etti. Alkollü sürücülerin yola devam etmesine ise izin verilmedi.
GIESSEN polisinin yaptığı açıklamaya göre pazar akşamı ve gece yarısı süren kontrollere 250 polis katıldı. Toplam kontrollerden geçirilen sürücü sayısı bin 200, alkollü çıkan sürücü sayısı ise 190. TIR parklarında da kontrol yapan polis, nitrikasit dolu bir TIR’ın sürücüsünün 1.5 promil alkollü olduğunu tesit etti. Hakkında tutanak tutulan sürücünün ehliyetine en az üç ay el konulacak.
Polis, kontrollerin önümüzdeki dönemlerde de periyodik olarak yapılacağı duyurdu. Geçtiğimiz yıl da alkollü bir TIR sürücüsü otobanda ters yönde kilometrelerce yol gitmişti. Durdurulan sürücü hapis cezasına çarptırılmıştı.
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