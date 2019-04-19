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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İBRAHİM MESTANLAROĞLU
19.04.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

12 ülke, 6 bin kilometre... Adım adım Sıla Yolu başladı

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12 ülke, 6 bin kilometre... Adım adım Sıla Yolu başladı

Hürriyet, otomobille Türkiye’ye gidecek Avrupalı Türkler için 12 ülkeyi kapsayan 6 bin kilometrelik yolculuğuna başladı. İbrahim Mestanlaroğlu, Sıla Yolu sezonu öncesi güzergah üzerindeki ülkeleri adım adım gezip, son gelişme ve yenilikleri okurlarımız için araştıracak.

İZİNLERİNİ Türkiye’ de geçirmek isteyen Avrupalı Türkler için hazırlayacağımız Sıla Yolu yazı dizimiz ve ilavemiz için yolculuğumuz başladı. Muhabirimiz İbrahim Mestanlaroğlu, Münih’ten başladığı yolculuğunda güzergah üzerindeki 12 ülkeyi adım adım tarayacak, son gelişmeleri ve yenilikleri sizler için derleyecek. Yaklaşık 6 bin kilometre yolculuktan sonra edindiğimiz bilgiler izin dönemi için vazgeçilmez yol göstericiniz olacak.

TÜRK POLİSİ DE SILA YOLU’NDA OLACAK
İzin hazırlığı yapan Avrupalı Türklere ilk müjdeli haber İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’ den geldi. Resmi bir gezi nedeni ile Belgrad’ta bulunan İnce, önümüzdeki izin döneminde Türk ve Sırp güvenlik görevlilerinin işbirliğini Sıla Yolu’nda beraber görev yapacaklarını söyledi. Sınır kapılarında beraber çalışma ve devriye gibi konuların heyetler arası karşılıklı görüşmelerden sonra kesinlik kazanarak yürürlüğe gireceğini belirten İnce “Avrupalı Türkler ve karayolu taşımacılığımız için Sırbistan önemli bir konumda. Güvenlik güçlerimizin beraber görev yapması için bir çalışma başlattık. Teknik ve yasal düzenlemelerin tamamlanmasından sonra önümüzdeki aylarda bu görevlendirmelerin yapılmasını planlıyoruz” dedi.

12 ülke, 6 bin kilometre... Adım adım Sıla Yolu başladı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, izin döneminde uzun beklemelerin yaşandığı sınır kapılarından biri olan Sırbistan’tan Hırvatistan’a geçiş kapısı Batrovci’yi inceledi.

12 ülke, 6 bin kilometre... Adım adım Sıla Yolu başladı

Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sırbistan Devlet sekreteri Dijana Hrkalovic ve Sırbistan Sınır Polisi Daire Başkanı Milan Stanojevic, Türk ve Sırp güvenlik güçlerinin beraber görev yapmasını görüştü (soldan Sağa).

12 ülke, 6 bin kilometre... Adım adım Sıla Yolu başladı

Türk yetkililer, Türk TIR’larının geçişlerinin hızlandırılması amacı ile yüksek teknoloji kontrol cihazlarını Sırp yetkililere teslim etti.

12 ülke, 6 bin kilometre... Adım adım Sıla Yolu başladı
İbrahim Mestanlaroğlu, Sıla Yolu’ndaki son gelişmeleri ve yenilikler önceden tespit edebilmek için yola çıktı.

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