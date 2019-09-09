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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
09.09.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

11’nci çocukları kız oldu: Artık kesinlikle çocuk yapmayacağız

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11’nci çocukları kız oldu: Artık kesinlikle çocuk yapmayacağız

İskoçya’da yaşları 2 ila 17 arasında değişen 10 erkek çocuğu bulunan Alexis ve David Brett çiftinin 11’nci çocukları kız oldu. Çift artık kesinlikle çocuk yapmayacaklarını söyledi.

İSKOÇYA’nın Dingwall kasabasinda yaşayan Alexis ve David Brett’in 10 erkek çocuktan sonra bir kız çocukları oldu. Dağlık bir bölgede yaşayan aile, kız çocukları olduğu için hem şaşkın hem de mutlu. Bebeğe Cameron ismini veren aile, artık çocuk sahibi olmayacaklarını ve ailelerinin tamamladığını söyledi.
Basına konuşan Alexis, “Başka bir oğlumuz olduğunu duymayı bekliyordum. Ancak bir kızımız olduğunu duyunca çok şaşırdım. Kızımız Cameron’a sahip olmak harika bir duygu” dedi.

11’nci çocukları kız oldu: Artık kesinlikle çocuk yapmayacağız
BU SEFER KESİNLİKLE SON
Makinist olarak çalışan David Brett, Cameron’un yaşları 2 ila 17 arasında değişen kardeşlerinin üzerinde müthiş bir etkisi olduğunu söyleyerek, “Cameron’un yanında daha iyi davranıyorlar, uyuduğu zaman sessiz olmaya çalışıyorlar. Cameron’u tutmaya ve beslemeye yardım etmek istiyorlar. Bu harika” ifadelerini kullandı. “Artık kesinlikle çocuk yapmayacağız” diyen Brett, “Bunu geçen sefer de söylemiştim ancak bu sefer kesinlikle son” ifadelerini kullandı.

11’nci çocukları kız oldu: Artık kesinlikle çocuk yapmayacağız

11’nci çocukları kız oldu: Artık kesinlikle çocuk yapmayacağız

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