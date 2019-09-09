11’nci çocukları kız oldu: Artık kesinlikle çocuk yapmayacağız
İskoçya’da yaşları 2 ila 17 arasında değişen 10 erkek çocuğu bulunan Alexis ve David Brett çiftinin 11’nci çocukları kız oldu. Çift artık kesinlikle çocuk yapmayacaklarını söyledi.
İSKOÇYA’nın Dingwall kasabasinda yaşayan Alexis ve David Brett’in 10 erkek çocuktan sonra bir kız çocukları oldu. Dağlık bir bölgede yaşayan aile, kız çocukları olduğu için hem şaşkın hem de mutlu. Bebeğe Cameron ismini veren aile, artık çocuk sahibi olmayacaklarını ve ailelerinin tamamladığını söyledi.
Basına konuşan Alexis, “Başka bir oğlumuz olduğunu duymayı bekliyordum. Ancak bir kızımız olduğunu duyunca çok şaşırdım. Kızımız Cameron’a sahip olmak harika bir duygu” dedi.BU SEFER KESİNLİKLE SON
Makinist olarak çalışan David Brett, Cameron’un yaşları 2 ila 17 arasında değişen kardeşlerinin üzerinde müthiş bir etkisi olduğunu söyleyerek, “Cameron’un yanında daha iyi davranıyorlar, uyuduğu zaman sessiz olmaya çalışıyorlar. Cameron’u tutmaya ve beslemeye yardım etmek istiyorlar. Bu harika” ifadelerini kullandı. “Artık kesinlikle çocuk yapmayacağız” diyen Brett, “Bunu geçen sefer de söylemiştim ancak bu sefer kesinlikle son” ifadelerini kullandı.
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