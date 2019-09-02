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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA - Fotoğraf: Getty Images
02.09.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

115 bin kanser hastasına teşhis skandalı

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115 bin kanser hastasına teşhis skandalı

İngiliz Kamu Sağlığı Kurumu verilerine dayandırılarak açıklanan skandala göre 115 bin kanser hastasına ancak üçüncü ve dördüncü evrede teşhis konuldu. Bu evrelerde artık kanserin yayıldığı ve diğer organlara da sıçradığına dikkat çekilen açıklamada, geç teşhisin nedenleri de personel ve kaynak yetersizliği olarak gösterildi.

İNGİLİZ kanserle mücadele derneği Cancer Research’ün İngiliz Kamu Sağlığı Kurumu’nun 2017 verilerine dayanarak açıkladığı rakamlara göre 115 bin kanser hastasına üçüncü ve dördüncü aşamalarda teşhis konuldu.
Cancer Research, kanser hastalarının yüzde 19’uyla ilgili kayıtların olmaması nedeniyle bu sayının daha da yüksek olabileceğini duyurdu. Üçüncü aşamada kanserin yayılmaya başlayacağı, dördüncü aşamada da diğer organlara sıçrayabileceği belirtiliyor.

KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM
Her yıl 300 bin kişiye kanser teşhisinin konulduğu İngiltere’de hükümet, Ulusal Sağlık Sistemi NHS’te yapılacak reformla 2028’e kadar bu vakaların en az dörtte üçüne kanserin birinci ya da ikinci aşamada teşhis konulmasını hedefliyor. Ancak Cancer Research, personel ve kaynak yetersizliği nedeniyle bu hedefin tutturulabilmesi için doktorların her yıl fazladan en az 100 bin kişiye teşhis koyması gerekeceğini savunuyor.
Dernek yöneticilerinden Emma Greenwood, hükümetin bu iddialı hedefine karşın NHS’e yeni personel alımına dair bir planı olmadığını öne sürerek “Bu kadar insana geç teşhis konulması kabul edilemez bir durum” dedi.

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