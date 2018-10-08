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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
08.10.2018 - 10:44, Son Güncelleme:

11 Türk adayın yarıştığı Bavyera’da nasıl oy kullanılacak

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11 Türk adayın yarıştığı Bavyera’da nasıl oy kullanılacak

14 Ekim’de Bavyera’da yapılacak seçimler öncesi yapılan anketlere göre büyük sürprizlerin beklendiği eyalette çeşitli partilerden milletvekili ve alt meclis adayı gösterilen 11 Türkiye kökenli de seçmenden oy bekliyor.

ALMANYA ’nın Bavyera Eyaleti, Eyalet Meclisi temsilcileri ile bir alt meclis olan 7 bölge temsilcilerini (Bezirkstag) seçmek için bu pazar sandık başına gidiyor. 2013 yılında yapılan seçimde SPD’nin adayı Arif Taşdelen, eyalet meclisine girebilen tek Türk ve yabancı milletvekili olmuştu. Anketlere göre büyük sürprizlerin ve farklı koalisyon seçeneklerinin ortaya çıkması beklenen seçime çeşitli partilerden ikisi kardeş toplam 11 Türkiye kökenli aday da katılıyor.

11 Türk adayın yarıştığı Bavyera’da nasıl oy kullanılacak

MİLLETVEKİLİ TÜRK ADAYLAR VE BÖLGELERİ
SPD: Halen milletvekili olan Arif Taşdelen (501 Nürnberg-Nord) ile kardeşi Halil Taşdelen (403 Bayreuth), Dr. Atila Karabağ (405 Forchheim).
FDP: Bülent Ekrem (507 Erlangen-Höchstadt), Ümit Sormaz (504 Nürnberg-West).
Sol Parti: Gizem Fesli (Nürnberg Nord).
Yeşiller: Cemal Bozoğlu (Augusburg).

11 Türk adayın yarıştığı Bavyera’da nasıl oy kullanılacak

ALT MECLİS (BEZİRKSTAG) ADAYLARI :
FDP: Seyfettin Karagöl (503 Nürnberg-Süd), Nilgün Stauch (106 München-Pasing)
Yeşiller: Buğra Yılmazel (Nürnberg Nord).
SPD: Serhat Sevengül (102 München-Bogenhausen).

11 Türk adayın yarıştığı Bavyera’da nasıl oy kullanılacak

NASIL OY KULLANILACAK
Eyalet meclisi için beyaz renk iki pusula, alt meclis (Bezirkstag) içinde bölgeye göre mavi renkten oluşan iki oy pusulası olacak. Birinci tercihiniz seçim bölgenizden sizi mecliste temsil edecek aday, ikinci tercihiniz ise örneğin, Mitelfranken bölgesi için oluşan listedeki herhangi bir adaydan yana yapabilirsiniz. Her iki pusulada da yalnızca bir adayın önüne X işareti koymanız gerekecek.

11 Türk adayın yarıştığı Bavyera’da nasıl oy kullanılacak

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