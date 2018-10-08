11 Türk adayın yarıştığı Bavyera’da nasıl oy kullanılacak
14 Ekim’de Bavyera’da yapılacak seçimler öncesi yapılan anketlere göre büyük sürprizlerin beklendiği eyalette çeşitli partilerden milletvekili ve alt meclis adayı gösterilen 11 Türkiye kökenli de seçmenden oy bekliyor.
ALMANYA ’nın Bavyera Eyaleti, Eyalet Meclisi temsilcileri ile bir alt meclis olan 7 bölge temsilcilerini (Bezirkstag) seçmek için bu pazar sandık başına gidiyor. 2013 yılında yapılan seçimde SPD’nin adayı Arif Taşdelen, eyalet meclisine girebilen tek Türk ve yabancı milletvekili olmuştu. Anketlere göre büyük sürprizlerin ve farklı koalisyon seçeneklerinin ortaya çıkması beklenen seçime çeşitli partilerden ikisi kardeş toplam 11 Türkiye kökenli aday da katılıyor.
MİLLETVEKİLİ TÜRK ADAYLAR VE BÖLGELERİ
SPD: Halen milletvekili olan Arif Taşdelen (501 Nürnberg-Nord) ile kardeşi Halil Taşdelen (403 Bayreuth), Dr. Atila Karabağ (405 Forchheim).
FDP: Bülent Ekrem (507 Erlangen-Höchstadt), Ümit Sormaz (504 Nürnberg-West).
Sol Parti: Gizem Fesli (Nürnberg Nord).
Yeşiller: Cemal Bozoğlu (Augusburg).
ALT MECLİS (BEZİRKSTAG) ADAYLARI :
FDP: Seyfettin Karagöl (503 Nürnberg-Süd), Nilgün Stauch (106 München-Pasing)
Yeşiller: Buğra Yılmazel (Nürnberg Nord).
SPD: Serhat Sevengül (102 München-Bogenhausen).
NASIL OY KULLANILACAK
Eyalet meclisi için beyaz renk iki pusula, alt meclis (Bezirkstag) içinde bölgeye göre mavi renkten oluşan iki oy pusulası olacak. Birinci tercihiniz seçim bölgenizden sizi mecliste temsil edecek aday, ikinci tercihiniz ise örneğin, Mitelfranken bölgesi için oluşan listedeki herhangi bir adaydan yana yapabilirsiniz. Her iki pusulada da yalnızca bir adayın önüne X işareti koymanız gerekecek.
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