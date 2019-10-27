11. kez dünya şampiyonu oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSAL KURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri11. kez dünya şampiyonu oldu
GeriAvrupa 11. kez dünya şampiyonu oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
27.10.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

11. kez dünya şampiyonu oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
11. kez dünya şampiyonu oldu

Harun Veysel Elkol, Almanya forması ile Avusturya’da iki ayrı kategoride dünya şampiyonu olarak bir rekora imza attı. Toplamda 11’nci dünya şampiyonluğuna ulaşan Elkol, “Alman formasıyla Türk’ün gücünü gösterdim” dedi. Elkol, zamanında Türk milli takımına alınmamasını ise hiç unutamadığını söyledi.

AVUSTURYA’nın Bregenz kentinde, WKU (Dünya Karate ve Kick Boxing Birliği) tarafından düzenlenen dünya şampiyonasına Almanya adına katılan 47 yaşındaki Harun Veysel Elkol, 45 yaş üstünde iki ayrı branşta dünya şampiyonlukları elde etti.
40 farklı ülkeden 1800 sporcunun çeşitli kategorilerde yarıştığı şampiyonaya iki farklı kategoride katılan Elkol, müsabakaların ilk finalinde Avusturyalı Chistian Steiner’i, ikinci finalde ise Türk milli takımından Vural Uğur’u yenerek 11’nci kez kez dünya şampiyonluğu elde etti. Elkol bu şampiyonluk sayısında bir rekorun da sahibi oldu.

11. kez dünya şampiyonu oldu
Harun Veysel Elkol, ilk finalde yendiği Christian Steiner ile.

TAKIMA ALINMAMASINI UNUTMADI
Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Coburg kenti yakınındaki Kleintettau köyünde yaşayan ve karateye 15 yaşında başlayan 2 çocuk babası Harun Veysel Elkol, geçmişte Türk milli takımına alınmamasının verdiği üzüntüyü ise hiç unutmadığını söylüyor. “Alman forması altında Türk’ün gücünü gösterdim, bu bana yeter” diyen Elkol, kendine ait fitness stüdyosunda spor eğitmeni olarak sporcular yetiştiriyor.

11. kez dünya şampiyonu oldu

Elkol, bir diğer kategorinin finalinde yendiği Türk rakibi Uğur Vural ile.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle