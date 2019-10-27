11. kez dünya şampiyonu oldu
Harun Veysel Elkol, Almanya forması ile Avusturya’da iki ayrı kategoride dünya şampiyonu olarak bir rekora imza attı. Toplamda 11’nci dünya şampiyonluğuna ulaşan Elkol, “Alman formasıyla Türk’ün gücünü gösterdim” dedi. Elkol, zamanında Türk milli takımına alınmamasını ise hiç unutamadığını söyledi.
AVUSTURYA’nın Bregenz kentinde, WKU (Dünya Karate ve Kick Boxing Birliği) tarafından düzenlenen dünya şampiyonasına Almanya adına katılan 47 yaşındaki Harun Veysel Elkol, 45 yaş üstünde iki ayrı branşta dünya şampiyonlukları elde etti.
40 farklı ülkeden 1800 sporcunun çeşitli kategorilerde yarıştığı şampiyonaya iki farklı kategoride katılan Elkol, müsabakaların ilk finalinde Avusturyalı Chistian Steiner’i, ikinci finalde ise Türk milli takımından Vural Uğur’u yenerek 11’nci kez kez dünya şampiyonluğu elde etti. Elkol bu şampiyonluk sayısında bir rekorun da sahibi oldu.Harun Veysel Elkol, ilk finalde yendiği Christian Steiner ile.
TAKIMA ALINMAMASINI UNUTMADI
Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Coburg kenti yakınındaki Kleintettau köyünde yaşayan ve karateye 15 yaşında başlayan 2 çocuk babası Harun Veysel Elkol, geçmişte Türk milli takımına alınmamasının verdiği üzüntüyü ise hiç unutmadığını söylüyor. “Alman forması altında Türk’ün gücünü gösterdim, bu bana yeter” diyen Elkol, kendine ait fitness stüdyosunda spor eğitmeni olarak sporcular yetiştiriyor.
Elkol, bir diğer kategorinin finalinde yendiği Türk rakibi Uğur Vural ile.
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