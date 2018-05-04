11 günde 300 milyon euro zarar
Fransız havayolu şirketi Air France’in grevler nedeniyle zararının şu ana kadar yaklaşık 300 milyon euro olduğu açıklandı.
FRANSIZ havayolu Air France’in grevler nedeniyle büyük maddi kayba uğradığı açıklandı. Pilotlar başta olmak üzere Air France çalışanlarının grevlerine katılımın beşte bir oranında olduğu tahmin ediliyor. Grevler nedeniyle bazı uçuşlar iptal edilirken, kimi uçuşlar ise ancak gecikmeli olarak yapılabiliyor. Paris ve çevresindeki büyük havaalanlarından kalkan uzun menzilli uçak seferlerinin grevlerden etkilendiği kaydedildi.
Air France’daki grev günlerinin her birinin şirketin bütçesine olumsuz etkisinin 25-30 milyon euro arasında yansıdığı tahmin ediliyor. Şubat ve mart aylarındaki üç günlük grevin, şirkete 75 milyon euroya mal olduğu belirtildi. 22 Şubat’ta başlayan grev nedeniyle toplamda ise 11 gün iş bırakıldı. Haftada bir gün yapılan grevlerden dolayı şirketin en az 300 milyon euro kaybı olduğu tahmin ediliyor.
Grubun CFO’su Frederic Gagey, “Havayolu taşımacılığına yönelik talep açısından oldukça uygun bir dönem olan bu dönemden yararlanamamak çok büyük bir talihsizlik” diye konuştu.
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