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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
13.10.2018 - 14:36, Son Güncelleme:

107 yaşındaki dünyanın en yaşlı sığınmacısı sınır dışı edilecek

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107 yaşındaki dünyanın en yaşlı sığınmacısı sınır dışı edilecek

Dünyanın en yaşlı sığınmacısı olarak bilinen 107 yaşındaki Afgan Bibikhal Uzbek'in kulakları duymuyor, gözleri görmüyor ve yürüyemiyor. Demans hastası da olan Uzbek'in geçici oturma izni 3 hafta sonra bitiyor. Yaşlı kadın bu halde sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya.

İSVEÇ devlet radyosu SR, Gotland kentinde torunlarıyla yaşayan Uzbek'in 3 hafta sonra geçici oturum izninin biteceği ve Göçmenler Ofisince sınır dışı edilebileceğini belirtti. Geçen yıl sınır dışı edilmesine karar verilen yaşlı kadının kamuoyundan gelen baskılar sonucu sınır dışı edilmesi geçici olarak durdurulmuştu.

107 yaşındaki dünyanın en yaşlı sığınmacısı sınır dışı edilecek

TORUNU: BU HALDE OLMAZ
Radyoya açıklama yapan 107 yaşındaki Afgan kadının torunu Muhammed Uzbek, Göçmenler Ofisinin tavrını eleştirerek, babaannesinin konuşamadığını ve yürüyemediğini belirttikten sonra "Konuşulanların çoğunu anlamıyor, gözleri görmüyor, kulakları duymuyor. Oturma izni uzatılmalı” dedi. Ülkesindeki çatışmalar nedeniyle iki yıl önce kaçmak zorunda kalan Uzbek, ailesiyle kaçak yollarla Hırvatistan'a gelmişti. Hırvat polisi de Uzbek'in evraklarını inceleyerek yaşlı kadının o dönemde 105 yaşında olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı. Afgan kadın Hırvatistan'dan  İsveç'e gelerek sığınma talebinde bulunmuştu. 

 

 

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