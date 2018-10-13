107 yaşındaki dünyanın en yaşlı sığınmacısı sınır dışı edilecek
Dünyanın en yaşlı sığınmacısı olarak bilinen 107 yaşındaki Afgan Bibikhal Uzbek'in kulakları duymuyor, gözleri görmüyor ve yürüyemiyor. Demans hastası da olan Uzbek'in geçici oturma izni 3 hafta sonra bitiyor. Yaşlı kadın bu halde sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya.
İSVEÇ devlet radyosu SR, Gotland kentinde torunlarıyla yaşayan Uzbek'in 3 hafta sonra geçici oturum izninin biteceği ve Göçmenler Ofisince sınır dışı edilebileceğini belirtti. Geçen yıl sınır dışı edilmesine karar verilen yaşlı kadının kamuoyundan gelen baskılar sonucu sınır dışı edilmesi geçici olarak durdurulmuştu.
TORUNU: BU HALDE OLMAZ
Radyoya açıklama yapan 107 yaşındaki Afgan kadının torunu Muhammed Uzbek, Göçmenler Ofisinin tavrını eleştirerek, babaannesinin konuşamadığını ve yürüyemediğini belirttikten sonra "Konuşulanların çoğunu anlamıyor, gözleri görmüyor, kulakları duymuyor. Oturma izni uzatılmalı” dedi. Ülkesindeki çatışmalar nedeniyle iki yıl önce kaçmak zorunda kalan Uzbek, ailesiyle kaçak yollarla Hırvatistan'a gelmişti. Hırvat polisi de Uzbek'in evraklarını inceleyerek yaşlı kadının o dönemde 105 yaşında olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı. Afgan kadın Hırvatistan'dan İsveç'e gelerek sığınma talebinde bulunmuştu.
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