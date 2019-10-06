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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
06.10.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

38 kilo verdi itfaiyeci oldu

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38 kilo verdi itfaiyeci oldu

İngiltere’nin Cornwall bölgesinde yaşayan ve babası da itfaiye eri olan 101.5 kilo ağırlığındaki Abi Hollyouk, 2 yıl içerisinde 38 kilo vererek itfaiye eri olma hayalini gerçekleştirdi.

ÇOCUKKEN, babasının hayat kurtardığını ve mesleğine dair hikayelerini dinleyen Abi, onun bir kahraman olduğunu düşünerek, babası gibi itfaiye eri olmak istedi.

Todd Hollyouk ile evlenen 32 yaşındaki Abi, sağlıklı beslenmeyi keserek, hazır yemeklerden yemeye başladı. Ardından 2 çocuk doğuran Abi’nin hayallerini bir süre ertelemesi gerekti. Abi, “İtfaiye eri olmak her zaman istediğim bir şeydi. Ama 2 çocuk ve evlilik bunu engelledi” ifadelerini kullandı.

38 kilo verdi itfaiyeci oldu

DİYET VE SPOR YAPTI
Çocuklarının büyümesiyle, Abi’nin her zaman aklında olan itfaiye eri olma hayali alevlenmeye başladı. 101.5 kilo ağırlığındaki Abi, bu kiloyla itfaiyenin mülakatlarından geçemeyeceğini bildiği için sağlıklı bir diyet uygulamaya ve spor yapmaya başladı.

‘İŞTE GELDİ İTFAİYE ERİ’
2 yıl içerisinde 38 kilo veren Abi, 101.5 kilodan, 63.5 kiloya düşerek itfaiye eri olmak için mülakatlara girdi ve kazandı. Abi, “Babam emekli oldu. Ama hala işimizle ilgili hikayelerimizi paylaşıyoruz. Ayrıca, çocuklarım da işim konusunda çok heyecanlılar. Eve geldiğimde kızım, İşte geldi, itfaiye eri Hollyouk diye sesleniyor” dedi.

38 kilo verdi itfaiyeci oldu

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