38 kilo verdi itfaiyeci oldu
İngiltere’nin Cornwall bölgesinde yaşayan ve babası da itfaiye eri olan 101.5 kilo ağırlığındaki Abi Hollyouk, 2 yıl içerisinde 38 kilo vererek itfaiye eri olma hayalini gerçekleştirdi.
ÇOCUKKEN, babasının hayat kurtardığını ve mesleğine dair hikayelerini dinleyen Abi, onun bir kahraman olduğunu düşünerek, babası gibi itfaiye eri olmak istedi.
Todd Hollyouk ile evlenen 32 yaşındaki Abi, sağlıklı beslenmeyi keserek, hazır yemeklerden yemeye başladı. Ardından 2 çocuk doğuran Abi’nin hayallerini bir süre ertelemesi gerekti. Abi, “İtfaiye eri olmak her zaman istediğim bir şeydi. Ama 2 çocuk ve evlilik bunu engelledi” ifadelerini kullandı.
DİYET VE SPOR YAPTI
Çocuklarının büyümesiyle, Abi’nin her zaman aklında olan itfaiye eri olma hayali alevlenmeye başladı. 101.5 kilo ağırlığındaki Abi, bu kiloyla itfaiyenin mülakatlarından geçemeyeceğini bildiği için sağlıklı bir diyet uygulamaya ve spor yapmaya başladı.
‘İŞTE GELDİ İTFAİYE ERİ’
2 yıl içerisinde 38 kilo veren Abi, 101.5 kilodan, 63.5 kiloya düşerek itfaiye eri olmak için mülakatlara girdi ve kazandı. Abi, “Babam emekli oldu. Ama hala işimizle ilgili hikayelerimizi paylaşıyoruz. Ayrıca, çocuklarım da işim konusunda çok heyecanlılar. Eve geldiğimde kızım, İşte geldi, itfaiye eri Hollyouk diye sesleniyor” dedi.
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