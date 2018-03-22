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‘1000 Feet’ten Türkiye’ sergisi Macaristan’da

AA
22.03.2018 - 10:48 | Son Güncelleme:

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, fotoğrafçı Alp Alper’in ‘1000 Feet’ten Türkiye’ sergisi açıldı.

Budapeşte Fotoğraf Festivali kapsamında, Türk Hava Yollarının (THY) desteğiyle Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen sergide, fotoğrafçı Alp Alper’in 1999’dan bu yana Türkiye üzerindeki uçuşlarda çektiği fotoğraflar sergilendi.

‘1000 Feet’ten Türkiye’ sergisi Macaristan’daBudapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Alp Alper, Yunus Emre Enstitüsü Budapeşte Müdürü Yakup Gül (soldan sağda).

Serginin açılışını yapan Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, etkinliğin Budapeşte Fotoğraf Festivali’ne katkıda bulunduğunu, Türkiye’nin tarihi güzelliğini ve eserlerini tanıtan sergi için fotoğrafçı Alp Alper’e müteşekkir olduklarını belirtti.

‘1000 Feet’ten Türkiye’ sergisi Macaristan’da

Çalışmalarının, ‘1000 Feet’ten Türkiye’ sergisi adıyla, Atina, Varşova, Berlin, Londra, Pekin, Belgrad, Paris ve New York’un yanı sıra bir çok kentte sanatseverlerle buluştuğunu belirten Alp Alper, bugün ise Budapeşte’de açılan sergiden dolayı memnun olduğunu söyledi. Alper ayrıca, bugüne kadarki çalışmalarının, ‘1000 Feet’ten Türkiye’, ‘Bir Düş Uçuşu Türkiye’ ve ‘4 Mevsim İstanbul’ adlı üç kitapta yayımlandığını ifade etti.

‘1000 Feet’ten Türkiye’ sergisi Macaristan’da

Etkinliğe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Macaristan Temsilcisi Büyükelçi Selda Çimen’in yanı çok sayıda davetli katıldı. Sergi, 21 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

‘1000 Feet’ten Türkiye’ sergisi Macaristan’da

Etiketler: Budapeşte Fotoğraf Festivali , 1000 Feet’ten Türkiye , avrupadan haberler , Alp Alper
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