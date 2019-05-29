100 yaşında siyasete girdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri100 yaşında siyasete girdi
GeriAvrupa 100 yaşında siyasete girdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: dpa
29.05.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

100 yaşında siyasete girdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
100 yaşında siyasete girdi

Almanya’da küçük bir kasabada yaşayan ve yüzme tutkunu olan 100 yaşındaki Lisel Heise, kasabadaki yüzme havuzunun tekrar açılması için siyasete atılmaya karar verdi. Heise, bir asırlık ömründe ilk kez belediye meclisine seçildi.

SİYASETE atılmak için hiçbir zaman geç değil. 100 yaşındaki eski öğretmen Lisel Heise de bu düşünce ile Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki 8 bin nüfuslu Kirchheimbolanden kasabasında belediye meclisine seçildi.
Heise’nin üyesi olduğu “Hepimiz Kirchheimbolanden İçin” isimli siyasi hareket, pazar günkü yerel seçimde en çok oyu aldı. 100 yaşındaki eski öğretmen ise grubun belediye meclisindeki sözcülüğünü üstlendi.
Kirchheimbolanden’daki yerel seçim öncesinde konuşan Heise siyasi değişimin yaş ile bir ilgisi olmadığını vurgularken, mevcut siyasi ortama eleştirisini “Siyaset hümanizmden kapitalizme doğru gelişim gösterdi” sözleriyle ifade etti.

100 yaşında siyasete girdi

BREXIT’I ELEŞTİRİYOR, MACRON’A HAYRAN
Aynı zamanda Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkma sürecine (Brexit) karşı bir tutum takınan Heise, AB bütünleşmesinin derinleşmesi için çaba gösteren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a da hayranlığını gizlemedi.
Yüzme tutkunu olan 100 yaşındaki eski öğretmeni siyasete atılmaya iten ise kasabanın 2011 yılında kapatılan yüzme havuzunu tekrar açma düşüncesi olmuş. Heise yüzmenin kendisi için “hayat iksiri” olduğunu ifade ediyor.
Ayrıca çocukların oyun oynayabileceği, müzikal ve eğlence etkinliklerinde yer alabileceği bir gençlik kulübü oluşturmayı hedefleyen Almanya’nın en yaşlı siyasetçisi, ikincil plana itilen çocuklar için çalışmak istediğini kaydetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
‘Dehşet kömürlüğü’nün sahibi Ali K., 14 yaşındaki komşu kızına tecavüz edip ödürmekle suçlandı
Nahles, ‘AP ve Bremen yenilgisinin suçlusu ben değilim’ dedi ve resti çekti
Almanya’da gemi minibüse çarptı
Bu kez kipa takmaya çağırdı