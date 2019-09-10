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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe
10.09.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

100 sterlin cezayı ödememek için 30 bin sterlin harcadı

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100 sterlin cezayı ödememek için 30 bin sterlin harcadı

İngiltere’de hız sınırını aşmaktan 100 sterlin para cezası kesilen emekli mühendis, başlattığı hukuk mücadelesi sonucu 3 yılda avukat ve mahkeme masrafları olarak 30 bin sterlin harcamasına rağmen davayı kaybetti.

İNGİLTERE’nin Worcester kentinde hız sınırını aştığı gerekçesiyle 100 sterlin (yaklaşık 710 lira) trafik cezası alan emekli bir mühendis, 3 yılda 30 bin sterlin (yaklaşık 210 bin TL) harcayarak suçsuzluğunu kanıtlamaya çalıştı ancak başarısız oldu. 71 yaşındaki Richard Keedwell’e Kasım 2016’da 30 mil (48 km) hız sınırı bulunan bir yolda 35 mille (56 km) gittiği için ceza kesildi. Hız sınırını aşmadığını söyleyen Keedwell, cezayı ödememek için hukuk mücadelesi başlattı. Avukat tutan ve bir elektronikçiden yardım alan Keedwell mahkemede bu iddiasını yineledi, hız kamerasının bozuk olabileceğini ya da yakınlardan geçen başka bir aracın hızını algılamış olabileceğini söyledi.

OĞLUMA MİRAS BIRAKACAĞIM PARAYI HARCADIM
Keedwell davayı kaybetti ve ağustosta temyize başvurdu, fakat yine sonuç değişmedi.
Avukatlara 21 bin sterlin veren ve yedi bin sterlinlik mahkeme masraflarını ödemek zorunda kalan Keedwell, davanın bu kadar uzun süreceğini sanmadığını belirterek “Bu kadar para harcadığım için pişmanım. Oğluma miras bırakacağım parayı harcadım. Tek istediğim adaletti. Sistem sıradan insanların üzerine çullanıyor” dedi.

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