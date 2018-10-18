100 kiloluk altın parayı çalmışlardı! Çalışmıyorlar ama üzerlerine 77 tapu var

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri100 kiloluk altın parayı çalmışlardı! Çalışmıyorlar ama üzerlerine 77 tapu var
GeriAvrupa 100 kiloluk altın parayı çalmışlardı! Çalışmıyorlar ama üzerlerine 77 tapu var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Arşiv
18.10.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

100 kiloluk altın parayı çalmışlardı! Çalışmıyorlar ama üzerlerine 77 tapu var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
100 kiloluk altın parayı çalmışlardı! Çalışmıyorlar ama üzerlerine 77 tapu var

Berlin’deki Bode Müzesi’nde sergilenen 100 ağırlığındaki altın parayı el arasına koyarak çalan üç hırsız hakim karşısına çıkacak. 19 aydır bulunamayan altın paranın eritilip satıldığı düşünülüyor.

ALMANYA'nın başkenti Berlin'in en çok ziyaret edilen Bode Müzesi'nde sergilenen Kanada menşeli 100 kilo ağırlığındaki altın para, 19 ay önce çalınmıştı. Hırsızlar müzeye camı kırarak girmiş ve 3 milyon 750 bin euro değerindeki altını el arabasına koyarak çalmıştı. Hırsızlık olayından kısa süre sonra polis Berlin'de yaşayan aynı aileye mensup 20 yaşındaki Ahmed R., 21 yaşındaki Wissam R. ve 23 yaşındaki Wayci R.’yi yakalamış ancak tüm aramalara rağmen 100 kilo ağırılığındaki altın para bulunamamıştı. Polis ve savcılık altının eritilip piyasaya sürüldüğünü düşünüyor.

100 kiloluk altın parayı çalmışlardı Çalışmıyorlar ama üzerlerine 77 tapu var

10 MİLYON EUROLUK GAYRİMENKULLERİ VAR
Savcı, Berlin polisince tanınan ve çok sayıda suça bulaşan büyük bir Arap ailesine mensup üç tutuklu hakkında dava açtı. Sanıklardan biri 21 yaşın altında olduğu için dava gençlik mahkemesinde görülecek.
Düzenli çalıştıkları bir işi ve işlettikleri bir işyerleri olmamasına rağmen üç zanlının mensubu bulunduğu aile adına tapulu 77 gayrimenkul bulunuyor. Gayri menkullerin değeri yaklaşık 10 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Polis ailenin gayri menkulleri, yasa dışı yollardan kazandığı paralarla aldığını tahmin ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fransa: Biz silahları orduya sattık, ne için kullandıkları bizi ilgilendirmez

Avusturya’da bir ilk! Mahkeme yoluyla vatandaşlığı iptal oldu

Uzatılan süpürgeyi almayan Kral’a tepki: El tokalaşma ile yardım etmiyorsun

Mahkeme ırkçı yorumlara acımadı: 4 bin euro para cezası, 6 ay hapis