100 kiloluk altın parayı çalmışlardı! Çalışmıyorlar ama üzerlerine 77 tapu var
Berlin’deki Bode Müzesi’nde sergilenen 100 ağırlığındaki altın parayı el arasına koyarak çalan üç hırsız hakim karşısına çıkacak. 19 aydır bulunamayan altın paranın eritilip satıldığı düşünülüyor.
ALMANYA'nın başkenti Berlin'in en çok ziyaret edilen Bode Müzesi'nde sergilenen Kanada menşeli 100 kilo ağırlığındaki altın para, 19 ay önce çalınmıştı. Hırsızlar müzeye camı kırarak girmiş ve 3 milyon 750 bin euro değerindeki altını el arabasına koyarak çalmıştı. Hırsızlık olayından kısa süre sonra polis Berlin'de yaşayan aynı aileye mensup 20 yaşındaki Ahmed R., 21 yaşındaki Wissam R. ve 23 yaşındaki Wayci R.’yi yakalamış ancak tüm aramalara rağmen 100 kilo ağırılığındaki altın para bulunamamıştı. Polis ve savcılık altının eritilip piyasaya sürüldüğünü düşünüyor.
10 MİLYON EUROLUK GAYRİMENKULLERİ VAR
Savcı, Berlin polisince tanınan ve çok sayıda suça bulaşan büyük bir Arap ailesine mensup üç tutuklu hakkında dava açtı. Sanıklardan biri 21 yaşın altında olduğu için dava gençlik mahkemesinde görülecek.
Düzenli çalıştıkları bir işi ve işlettikleri bir işyerleri olmamasına rağmen üç zanlının mensubu bulunduğu aile adına tapulu 77 gayrimenkul bulunuyor. Gayri menkullerin değeri yaklaşık 10 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Polis ailenin gayri menkulleri, yasa dışı yollardan kazandığı paralarla aldığını tahmin ediyor.
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