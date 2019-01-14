100 kiloluk altın parayı çalanlara davetiye çıkarılmış!
Berlin’de 3 milyon 750 bin Euroluk 100 kilo ağırlığındaki altın paranın çalındığı Bodde Müzesi’ne hırsızların girdiği pencerenin 5 yıldır bozuk olduğu ve müzenin alarmının bulunmadığı ortaya çıktı.
ALMANYA’nın başkentindeki Bodde Müzesi’nde üç milyon 750 bin Euro değerindeki altın parayı çalan sanıkların yargılanmasına devam edildi. Pazartesi günkü ikinci duruşmada da sanıklar susma hakkını kullanırken hakim, tanık olarak müzenin güvenlik şefini dinledi.
Müzede güvenlik alarmının bulunmadığını anlatan 64 yaşındaki Lothar G., müzenin gece silahlı olarak korunduğunu, geceleri müzenin pencerelerin açık olup olmadığının merkezden görülebildiğini ve bir pencerenin de uzun zamandır bozuk olduğunu söyledi.
Güvenlik şefinin bozuk dediği pencereden giren hırsızlar, 100 kilo ağırlığındaki altın parayı da yine bu pencereden çıkarıp götürmüşlerdi.
2014 YILINDAN BERİ
Hakimin, pencerenin ne zamandan beri bozuk olduğu sorusuna ise tanık “2014 yılından beri” cevabını verdi. 100 kilo altın paranın bulunduğu alanda alarmın bulunmadığını da anlatan tanık, altın paranın mekanik olarak koruma altında olduğunu söyledi.
Yaşları 20 ile 24 arasında değişen dört sanıktan üçü Arap kökenli, biri de müzede görevli Alman güvenlikçi. 20 yaşındaki Alman güvenlikçi Denis W.’in yardımıyla müzeye 27 Mart 2017’de giren ikisi kardeş, biri de kuzen 20 yaşındaki Ahmed W, 24 yaşındaki Wayci R. ve 22 yaşındaki Wissam R, altın parayı el arabasıyla çalmakla suçlanıyor. Tutuksuz yargılanan sanıklar için istenen ceza 10 yıl.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle