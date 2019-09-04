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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
04.09.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

100 gündür hükümet kurulamıyor: Yine Kral’a gidecekler

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100 gündür hükümet kurulamıyor: Yine Kral’a gidecekler

Hemen her seçim sonrasında siyasi krizlerin yaşandığı ve 541 gün ile hükümetsiz kalma rekorunu elinde bulunduran Belçika’da seçimlerin üzerinden 100 gün geçmesine rağmen hükümet yine kurulamadı. Siyasi ara bulucuların, tıkanıklığı aşacak yeni hamleler konusunda Kral’ı ziyaret etmesi bekleniyor. Tıkanıklığın çözülememesi halinde yeni bir seçim olasılığı da gündemde.

FEDERAL devlet yapısına sahip Belçika’da 26 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 100 gün geçmesine rağmen hükümet kurulamadı. Belçika Kralı Philippe’in seçimlerden dört gün sonra partileri uzlaştırmak için atadığı deneyimli siyasetçiler Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders ile Flaman Sosyalist Parti (SP.A) üyesi Johan Vande Lanotte’nin, Flaman ve Valon partilerini uzlaştırma çabaları sonuçsuz kaldı.
Ülkede şu ana kadar sadece Brüksel Bölgesi’nde hükümet kurulabildi. Flaman ve Valon bölgelerinde henüz hükümet kurulamazken, federal düzeyde de koalisyon görüşmeleri neticelendirilemedi.

YEDİ PARTİ MASAYA OTURDU AMA
Kral’a seçimlerden bu yana koalisyon görüşmeleriyle ilgili çeşitli raporlar sunan Reynders ve Lanotte, geçen hafta hükümette yer alabilecek yedi partiyi bir masada buluşturmayı başardı. Bununla birlikte Fransızca konuşan Valon bölgesi partileri ile Flaman bölgesi partileri arasındaki etnik temelli ayrılıktan kaynaklanan politikaların müzakereleri tıkadığı gözleniyor. Ara bulucuların, siyasi tıkanıklığı aşacak yeni hamleler konusunda fikir alışverişi için 9 Eylül’de Kral’ı ziyaret etmesi ve yeni bir değerlendirme raporu sunması bekleniyor.

100 gündür hükümet kurulamıyor: Yine Kral’a gidecekler
YENİ SEÇİM OLASILIĞI DA GÜNDEMDE
Belçika’da kişi başına düşen gelirin 32 bin Euro düzeyinde bulunduğu Flaman bölgesiyle, 23 bin Euro düzeyindeki Valon bölgesi arasındaki tek anlaşmazlık noktası ekonomi değil. Flamanlar zengin kuzeyden güneye kaynak aktarımına ve daha baskın bir dil olan Fransızcanın Brüksel çevresine taşmasına karşı çıkarken, Valonlar eşitlik talep ediyor. Seçim kampanyasında Belçika’nın bölünmesini savunarak ülke nüfusunun yüzde 60’ının yaşadığı zengin Flaman bölgesinde, oyların yaklaşık yüzde 25’ini alarak birinci çıkan Yeni Flaman İttifakı’nı (N-VA), 18,5 puanla ırkçı Flaman Menfaati (VB) takip ediyor.
Federal düzeyde birinci parti olan sağcı ve ayrılıkçı N-VA’nın denklem dışında tutulamayacağı pazarlığın, siyasi krizi derinleştirmesinden endişe ediliyor.
Belçika’da siyasi çıkmazın aylarca çözülememesi halinde yeni bir seçim olasılığı da göz ardı edilmiyor.

541 GÜN HÜKÜMETSİZ KALMIŞTI
Bağımsızlık yanlısı N-VA, 2010 yılındaki genel seçimlerden birinci parti çıkmasına rağmen koalisyon pazarlıklarına girmek istemeyince ağır bir siyasi kriz yaşanmış ve ülke 541 gün hükümetsiz kalmıştı. Flamanca ve Fransızcaya ilaveten 80 bin kişilik otonom Alman toplumu nedeniyle Almancanın da resmi dil olduğu Belçika’da, bölgeler arasında yaşanan dil ve gelir paylaşımı eksenli anlaşmazlıklar hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor. Belçika’da hükümetsiz kalma süresi 2007 yılında 194 gün, 1988 seçimlerinin ardından 148 gün, 1979 seçimlerinin ardından 107 gün ve 1992 seçimlerinde 102 gün olmuştu. N-VA yine aynı şekilde 2014 seçimlerinde yüzde 32 oyla birinci parti çıkmış ancak daha sonra koalisyon ortağı olduğu federal hükümetten çekilerek belirsizliğe yol açmıştı.

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