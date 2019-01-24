100 akciğer uzmanı bilimsel bulmadı, dizel yasağı yeni bir boyut kazandı
Almanya’da bir çok kentte dizel araçların trafikten men edilmesine yol açan AB’nin insan sağlığı için belirlediği egzoz gaz sınırı raporunu inceleyen 100 akciğer uzmanı, araştırmayı ciddi ve bilimsel bulmadı. Alman otomobil Kurumu ADAC’ın dizel motorlu araçların çevreyi ne kadar kirlettiğini araştırmasına karar verildi.
ALMANYA’da dizel motorlu araç yasağı yeni bir boyut kazandı. Bir çok kent daha önce mahkeme kararıyla Euro 4 ve Euro 5 dizel motorlu araçların emisyon gazı nedeniyle belli bölgelerde trafiğe çıkmalarını yasakladı. Yasağın ülke genelini kapsamasına yönelik tartışmalar devam ederken Avrupa Birliği’nin insan sağlığı için belirlediği egzoz gazı sınırlamasını inceleyen Almanya’daki 100 akciğer uzmanı doktor, yaptıkları ortak açıklamada belirlenen üst sınırın herhangi bir ciddi araştırmanın sonucuna dayanmadığı ve ciddiye alınıp alınmaması konusunda tereddütlerin olduğunu duyurdular.
ADAC KAMUOYUNA AÇIKLAYACAK
Bunun üzerine Alman Otomobil Kurumu’nun (ADAC) dizel motorlu araçların çevreyi ne kadar kirlettiğine ilişkin bir araştırma yapması kararlaştırıldı. ADAC yönetiminde yapılan açıklamada incelemelerden sonra raporun kamuoyuna duyurulacağı duyuruldu.
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