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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
18.07.2018 - 11:02, Son Güncelleme:

NSU’dan 10 yıl hapis cezası alan Wohlleben tahliye edildi

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NSU’dan 10 yıl hapis cezası alan Wohlleben tahliye edildi

Irkçı terör örgütü NSU davasında mahkum olan Andre Eminger’in ardından 10 yıl hapis cezası alan Ralf Wohlleben da tahliye edildi. Mahkeme, bu sabah Wohlleben’ın tutukluluk kararını kaldırmıştı.

NSU davasının görüldüğü 6. Ceza Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, savunma avukatının Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’ne müracaatı ve savcılığın da onayıyla Ralf Wohlleben’in tutukluluk halinin kaldırılması kararı alındı. Açıklamada, 10 yıl hapis cezası alan Wohlleben’in 6 yıl 8 ay tutuklu kaldığı ve kaçma tehlikesi bulunmadığı gerekçesiyle kararın kesinleşmesine dek serbest bırakıldığı belirtildi.

NSU’dan 10 yıl hapis cezası alan Wohlleben tahliye edildi

BİR DAHA CEZAEVİNE GİRMEYECEK
Davada ikinci önemli sanık olarak yargılanan ve NSU terör örgütünün işlediği dokuz cinayette kullanılan Ceska 83 tipi silahı tedarik ederek örgüte yardım ve yataklıkta bulunmakla suçlanan Ralf Wohlleben’in, hakkındaki karar kesinleşse dahi, toplam cezanın üçte ikisini tamamladığı için bir daha cezaevine girmesine gerek kalmayacak.
Almanya’da 8’i Türkiye kökenli 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar yapmak ve banka soygunları gerçekleştirmek suçlamalarıyla görülen NSU terör örgütü davasında kararlar açıklanarak baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.

GEÇEN ÇARŞAMBA KARAR ÇIKMIŞTI
Almanya’da 2000-2007 yıllarında 8’i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011’de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.
NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011’de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.
Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde 2013’ten bu yana görülen davada, NSU terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.
Davada, aralarında NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanan Wohlleben, Emminger, Holger G. ve Carsten S. yargılandı

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