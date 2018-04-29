‘10 yıl çalışıp ruleti çözdüm’
Almanya’nın Duisburg kentinde yaşayan Şahin Taşçıoğlu, üzerinde on yıl çalışıp, kumar makinesi ruleti çözdüğünü iddia ediyor. İddiasını ispat etmeye hazır olduğunu belirten Taşçıoğlu, şöyle dedi:
“Yıllarca serbest işletmecilik, organizatörlük ve spor branşlarıyla uğraştım. Son on yıl bazen içimde 20 insanla çalışır gibi ruleti çözmek için çalıştım ve sonuçlandırdım. 7 defa ölümden döndüm. Ondan sonrada saymaktan vazgeçtim. Son 10 yıl ömrümün önemli bir kısmı masa başında geçti. Matematikte kendime güvenirim, sayılara olan ilgim bilinir. Önce ufak kağıtlara notlar almaya başladım. zamanla bunlar çoğaldı. Önemli ipuçları tespit ettiğim için en azından 120 ay bu konuyla uğraştım. Bir kaç yüzyıldır insanlığı meşgul eden, çözümü için uğraşılan ve sayısız, matematikçilerin, profesörlerin gerçekleştiremediği bir olayı yeni bir piramit kurmuş gibi çözmeyi başardım.”
‘50 MİLYON SAYI İLE UĞRAŞTIM’
“Rulet oyununu bilenler bilir, bilmeyenler hiç bilmesin derim. İsterim ki, bütün gazinolar, oyun yerleri kapatılsın. İnsanlar paralarını oralara götüreceklerine, çoluk çocuklarıyla güzel yaşantılar sürdürsün. Lakin, bunu gerçekleştirmek imkansız. Ben günlerce, saatlerce aylarca, yıllarca masamın başında bilgisayarda uğraştım. Tahminen 50 milyon rulet sayısıyla çalıştım. Her sayının üzerinde durdum. Wiesbaden, Duisburg, Aachen, Bremen, Dortmund şehirlerinde gazinolarda kurulan masaları yıllarca takip ettim.”
KENDİSİYLE GURUR DUYUYOR
“Beş bin yıl öncesi ilk kurulan piramitler, ilk defa aya yapılan seyahatler, insan mantığının almayacağı, kabul edilemeyen olaylar olmuşlardı. Ben dünya genelinde ilk defa ruleti çözdüğünü iddia eden insanım. Her zamanda göstermeye hazırım. Yaptığım çalışma bu yaşam yönünden sarsıntı. Kabul edilmesi zor bir açıklama. Yaşam bana bu imkanı verecek olursa önümüzdeki zaman diliminde dünyanın en çok konuşulan olaylarından birisini çözdüğüme inanıyorum. Bu açıklamam sonrası gazinolar belki de bana yasak getirecekler. Hiç umurumda değil! Maddiyatı kenarda tutuyorum. Ben ruleti çözdüğüm için başarımla gurur duyuyorum.”
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