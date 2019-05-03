10 numaraya ilgi büyük
Alman futbolunun son dönemlerde yetiştirdiği en önemli futbolcuların başında gelen Julian Brandt'ın talipleri çoğaldı. Almanya'nın devleri Bayren Münih ile Dortmund'un dışında 23 yaşındaki futbolcuyu Avrupa'nın önemli kulüpleri de istiyor.
Wolfsburg alt yapısında yetişen ve Leverkusen'deki performansıyla dikkatleri çeken orta saha futbolcusu Brandt, Leverkusen'in 10 numaralı formasını giyiyor. Mesut Özil'in milli takımı bırakmasından sonra boşalan Alman milli takımının da 10 numaralı formasını sırtına geçiren Brand'ı Avrupa'nın önemli takımlarından Paris St. German ile Atletico Madrid de renklerine bağlamak isteyen kulüpler arasında.24 kez Alman milli takımı forması giyen Brandt, kulübü Leverkusen ile yaptığı sözleşme gereği 25 milyon euro karşılığında dilediği kulübe gidebiliyor. Alman basınında yer alan haberlere göre Julian Brandt'ın babası üç hafta önce Dortmund yöneticileriyle buluştu.BABA DORTMUND İLE GÖRÜŞTÜ
Tarafların bir çok konuda anlaştığı da basında yer alan haberler arasında. Genç yaşına rağmen şimdiye kadar 162 kez Bundesliga maçına çıkan Brandt, önemli tecrübeye sahip. Brandt'ı özellikle Dortmund'un İsviçreli Teknik Direktörü Lucian Favre çok istiyor. Favre genç yıldızı forvet arkasında oynatarak hücum alanında ondan faydalanmayı hedefliyor.Ancak genç futbolcunun Dortmund ile anlaşıp anlaşmayacağı net değil. Özellikle Paris St German ile İspanya'nın önemli takımlarından Atletico Madrid'in de devreye girmesi transferi zora sokuyor. Brandt İspanya Ligi'nde oynamaya sıcak bakıyor. Paris St. German gibi Avrupa'nın dev bütçeli ve güçlü kadrosuna sahip takımında da oynayıp kariyerinde uluslararası başarılar elde etmek istiyor.
Yıldız futbolcunun sezon sonunda kulübü Leverkusen'den ayrılacağı kesin gibi. Ancak yeni adresi şimdilik tam belli değil.
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