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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraflar: Twitter, Youtube
14.05.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

10 dakikalık yolu bir kaç saniyeye indiriyordu! 24 saat içinde kapatıldı

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10 dakikalık yolu bir kaç saniyeye indiriyordu! 24 saat içinde kapatıldı

İspanya’nın güneyindeki turistik Estepona kasabasında belediyenin iki sokağı birbirine bağlamak için inşa ettiği 38 metrelik kaydırak, bazı kişilerin yaralanması üzerine hizmete girmesinden 24 saat sonra kapatıldı.

ESTEPONA Belediyesi, iki sokağı birbirine bağlayan, 10 dakikalık yolu birkaç saniyeye indiren 33 derece eğimli çelik kaydırağı hizmete sokmasının üzerinden 24 saat geçmeden kapattı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre kaydırağı ilk gün binden fazla kişi sorunsuz kullandı.
Ancak Youtube’a yansıyan bir videoda bir kadının kaydırakta kontrolsüz bir şekilde hızla aşağı doğru sürüklendiği ve kaydırağın ucuna geldikten sonra ‘uçarak’ yere çakıldığı görülüyor.

10 dakikalık yolu bir kaç saniyeye indiriyordu 24 saat içinde kapatıldı

BERBATTI, RESMEN UÇTUM
Söz konusu kadın, Twitter’da daha sonra morarmış dirseklerinin fotoğrafını paylaştığı mesajında “Kaydırak berbat. Denedim ve her yerim yara bere içinde. İki metre uçtum ve polisler beni görünce gülmeye başladı” dedi.
Belediye bunun, kurallara uyulmamasından kaynaklanan ‘münferit’ bir olay olduğunu savundu. Söz konusu kurallara göre, kaydırağa yatarak değil oturarak binmek gerekiyor.

10 dakikalık yolu bir kaç saniyeye indiriyordu 24 saat içinde kapatıldı

ALAY KONUSU OLDU
Ayrıca kaydırağı tek seferde bir kişinin kullanması öneriliyor. Bazı YouTube videolarında ise durmayı başaramayan kişilerin üst üste bindiği görülüyor. Kaydırak, sosyal medyada da alay konusu oldu.
Bazı kullanıcılar, “Diş hekimleri ellerini ovuşturuyor olmalı” derken, başka bir Twitter kullanıcısı “Sarhoş bir turistin kaydırakta ölmesini mi bekliyorlar?” diye yazdı.

10 dakikalık yolu bir kaç saniyeye indiriyordu 24 saat içinde kapatıldı

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