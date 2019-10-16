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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 16:27, Son Güncelleme:

10 binlerce Berlinli gece yarısı sokaklara döküldü

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10 binlerce Berlinli gece yarısı sokaklara döküldü

Bu yıl ki sloganı ‘Işık Değiştir’ olan Berlin Işık Festivali, yeni şehri ışıl ışıl yaptı. Kamu binaları, garlar, terminaller, tarihi yapılar, üniversiteler, köprüler, bakanlıklar, müzeler, oteller, saraylar ve katedraller rengarenk ışıklandırılırken 10 binlerce Berlinli gece yarısı sokaklara çıktı.

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de 15 yıldır gerçekleştirilen Işık Festivali, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Şehirde yine festival çerçevesinde kamu binaları, garlar, terminaller, tarihi yapılar, üniversite binaları, köprüler, bakanlıklar, müzeler, oteller, saraylar ve katedrallerden oluşan yaklaşık 500 yapı, yüksek çözünürlüklü özel projektörler sayesinde sanatsal ve görsel illüstrasyonlarla renklendirildi. Singapur, İngiltere ve Kore Büyükelçilik binaları da ışıklandırılan objeler arasında yer aldı.

10 binlerce Berlinli gece yarısı sokaklara döküldü
1 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR
10 binlerce Berlinli, çocuklarıyla bu özel ışık şölenini takip etmek için gece yarısı sokaklara döküldü. Etkinlik boyunca festivali ziyaret edenlerin sayısının 1 milyonu geçmesi bekleniyor. Konu ışık olunca, sokak satıcıları da durumdan faydalanıyor ve köşe başlarına kurdukları tezgahlarda sattıkları ışıklı oyuncak ve ışıldayan aksesuarla şehrin rengine renk katıyor.
20 Ekim’e kadar devam edecek festivalin bu yıl ki sloganı ‘Işık Degiştirir’ olarak belirlendi. Işıklandırılan objeler şehrin önemli 7 bölgesinde yoğunlaşırken buralara festival boyunca otobüs turları düzenleniyor.

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