10 binlerce Berlinli gece yarısı sokaklara döküldü
Bu yıl ki sloganı ‘Işık Değiştir’ olan Berlin Işık Festivali, yeni şehri ışıl ışıl yaptı. Kamu binaları, garlar, terminaller, tarihi yapılar, üniversiteler, köprüler, bakanlıklar, müzeler, oteller, saraylar ve katedraller rengarenk ışıklandırılırken 10 binlerce Berlinli gece yarısı sokaklara çıktı.
ALMANYA’nın başkenti Berlin’de 15 yıldır gerçekleştirilen Işık Festivali, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Şehirde yine festival çerçevesinde kamu binaları, garlar, terminaller, tarihi yapılar, üniversite binaları, köprüler, bakanlıklar, müzeler, oteller, saraylar ve katedrallerden oluşan yaklaşık 500 yapı, yüksek çözünürlüklü özel projektörler sayesinde sanatsal ve görsel illüstrasyonlarla renklendirildi. Singapur, İngiltere ve Kore Büyükelçilik binaları da ışıklandırılan objeler arasında yer aldı.1 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR
10 binlerce Berlinli, çocuklarıyla bu özel ışık şölenini takip etmek için gece yarısı sokaklara döküldü. Etkinlik boyunca festivali ziyaret edenlerin sayısının 1 milyonu geçmesi bekleniyor. Konu ışık olunca, sokak satıcıları da durumdan faydalanıyor ve köşe başlarına kurdukları tezgahlarda sattıkları ışıklı oyuncak ve ışıldayan aksesuarla şehrin rengine renk katıyor.
20 Ekim’e kadar devam edecek festivalin bu yıl ki sloganı ‘Işık Degiştirir’ olarak belirlendi. Işıklandırılan objeler şehrin önemli 7 bölgesinde yoğunlaşırken buralara festival boyunca otobüs turları düzenleniyor.
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