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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Facebook
16.01.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

10 bin Euro’ya ‘insani vize’ satmış

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10 bin Euro’ya ‘insani vize’ satmış

Belçika’nın Mechelen kentinde aşırı sağcı parti Yeni Flaman İttifakının (N-VA) belediye meclisi üyesi, insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

ANVERS Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Mechelen Belediye Meclisinin N-VA’lı üyesi Melikan Kucam, ‘insan kaçakçılığı, organize suç, rüşvetçilik ve haraç kesme’ şüphesiyle yakalandı. Özellikle ülkedeki Süryani toplumuyla yakın ilişkileri olan Kucam’ın, Suriye ve Irak’taki Hıristiyanlara ‘insani vize’ verilmesi konusunda usulsüzlük yaptığı, normalde 350 Euro karşılığında verilen insani vizeler için 2 bin ila 10 bin Euro aldığı iddia edildi.
Türkiye kökenli Süryani asıllı Melikan Kucam, insan kaçakçılığı nedeniyle hakkında soruşturma açılması ve 48 saatlik tutukluk süresi sebebiyle mensubu olduğu Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisi’nden ihraç edildi.

ŞİKAYETLER GELİYORDU
Konuyla ilgili açıklama yapan Mechelen Belediye Başkanı Bart Somers, şunları söyledi: “Melikan Kucam, Asur ve Süryani Hıristiyan cemaati içinde çok fazla saygı gören birisiydi. Fakat son zamanda Kucam hakkında şikâyetler almaya başladım. Suriye ve Irak’taki Hıristiyanlara insani vize verilmesi konusunda usulsüzlük yaptığı yönünde gelen şikâyetleri polise bildirmeleri ve suç duyurusunda bulunmaları yönünde tavsiyede bulundum. Siyasilerin olaya müdahil olmaması en doğru karar ve Anvers Savcısı zaten gerekeni yapmakta. Anvers Savcısı, Kucam’ın insan kaçakçılığı, suç örgütü, pasif rüşvet ve haraç alma suçlamasıyla suçlandığını belirtti. Henüz yargısı kesinleşmediği sürece suçlu değil, zanlı diyebilirim.”

‘ÇOK İYİ BİLİRDİM’
Belçika’nın eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken ise şöyle konuştu: “Belçika, 2015’ten bu yana 903 Hıristiyan Suriyeli sığınmacıya kapılarını açtı. Irak ve Suriye’den Hıristiyanlara insanı vizelerin verilmesi yönünde Kucam, kabinemize yardımcı oldu. Kendisini çok iyi birisi olarak bilirdim. Hakkındaki suçlamalar karşısında şok oldum. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. DEAŞ terör örgütünün katliamı karşısında ölümle burun buruna kalanlara yardım etmek için çaba sarf ettiğimiz bir dönemde Kucam’ın görevini kötüye kullanması elbette çok üzücüdür.”

 

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