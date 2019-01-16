10 bin Euro’ya ‘insani vize’ satmış
Belçika’nın Mechelen kentinde aşırı sağcı parti Yeni Flaman İttifakının (N-VA) belediye meclisi üyesi, insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
ANVERS Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Mechelen Belediye Meclisinin N-VA’lı üyesi Melikan Kucam, ‘insan kaçakçılığı, organize suç, rüşvetçilik ve haraç kesme’ şüphesiyle yakalandı. Özellikle ülkedeki Süryani toplumuyla yakın ilişkileri olan Kucam’ın, Suriye ve Irak’taki Hıristiyanlara ‘insani vize’ verilmesi konusunda usulsüzlük yaptığı, normalde 350 Euro karşılığında verilen insani vizeler için 2 bin ila 10 bin Euro aldığı iddia edildi.
Türkiye kökenli Süryani asıllı Melikan Kucam, insan kaçakçılığı nedeniyle hakkında soruşturma açılması ve 48 saatlik tutukluk süresi sebebiyle mensubu olduğu Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisi’nden ihraç edildi.
ŞİKAYETLER GELİYORDU
Konuyla ilgili açıklama yapan Mechelen Belediye Başkanı Bart Somers, şunları söyledi: “Melikan Kucam, Asur ve Süryani Hıristiyan cemaati içinde çok fazla saygı gören birisiydi. Fakat son zamanda Kucam hakkında şikâyetler almaya başladım. Suriye ve Irak’taki Hıristiyanlara insani vize verilmesi konusunda usulsüzlük yaptığı yönünde gelen şikâyetleri polise bildirmeleri ve suç duyurusunda bulunmaları yönünde tavsiyede bulundum. Siyasilerin olaya müdahil olmaması en doğru karar ve Anvers Savcısı zaten gerekeni yapmakta. Anvers Savcısı, Kucam’ın insan kaçakçılığı, suç örgütü, pasif rüşvet ve haraç alma suçlamasıyla suçlandığını belirtti. Henüz yargısı kesinleşmediği sürece suçlu değil, zanlı diyebilirim.”
‘ÇOK İYİ BİLİRDİM’
Belçika’nın eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken ise şöyle konuştu: “Belçika, 2015’ten bu yana 903 Hıristiyan Suriyeli sığınmacıya kapılarını açtı. Irak ve Suriye’den Hıristiyanlara insanı vizelerin verilmesi yönünde Kucam, kabinemize yardımcı oldu. Kendisini çok iyi birisi olarak bilirdim. Hakkındaki suçlamalar karşısında şok oldum. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. DEAŞ terör örgütünün katliamı karşısında ölümle burun buruna kalanlara yardım etmek için çaba sarf ettiğimiz bir dönemde Kucam’ın görevini kötüye kullanması elbette çok üzücüdür.”
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