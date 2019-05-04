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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
04.05.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

1 yıldır aranıyordu, derin dondurucuda bulundu

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1 yıldır aranıyordu, derin dondurucuda bulundu

Londra’daki bir evde derin dondurucuda üst üste bulunun iki kadın cesedinden birinin, 1 yıldır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Mihrican Mustafa’ya ait çıktı.

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’nın doğusunda Canning Town bölgesinde uyuşturucu kullanıcıları tarafından kullanılan bir eve yapılan baskında derin dondurucuda tanınmaz halde iki kadın cesedi bulundu. 29 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında cinayetlerle ilgili iki kişi gözaltına alındı. 
Polis, cesetlerin kimliklerini tespit edebilmek için kayıp aranıyor listesindeki kişilerin DNA’ları ile dondurucudaki cesetler arasında karşılaştırmalar yaptı. Bu arada kayıp kişilerin ailelerine de haber verildi.

1 yıldır aranıyordu, derin dondurucuda bulundu

AİLESİ TEŞHİS ETTİ
10 Mayıs 2018’de ortadan kaybolan ve çevresinde ‘Mary Jane’, ‘MJ’ ya da ‘Jan’ ismiyle de tanınan 3 çocuk annesi Mihrican Mustafa’nın ailesi, cesedi teşhiş etti. Polisin de kesin otopsi sonuçlarını bir kaç gün içerisinde açıklaması bekleniyor.
New Scotland Yard tarafından yapılan açıklamaya göre, cinayet şüphesiyle 29 Nisan’da tutuklanan 50 yaşındaki adam serbest bırakıldı. 1 Mayıs’ta tutuklanan 34 yaşındaki Zarhid Younis ise, ‘ölmüş insan bedenini gömülmekten alıkoymak’ suçlaması ile 29 Mayıs’ta Kingston Kraliyet Mahkemesi’de yargılanacak.

 

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