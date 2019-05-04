1 yıldır aranıyordu, derin dondurucuda bulundu
Londra’daki bir evde derin dondurucuda üst üste bulunun iki kadın cesedinden birinin, 1 yıldır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Mihrican Mustafa’ya ait çıktı.
İNGİLTERE’nin başkenti Londra’nın doğusunda Canning Town bölgesinde uyuşturucu kullanıcıları tarafından kullanılan bir eve yapılan baskında derin dondurucuda tanınmaz halde iki kadın cesedi bulundu. 29 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında cinayetlerle ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Polis, cesetlerin kimliklerini tespit edebilmek için kayıp aranıyor listesindeki kişilerin DNA’ları ile dondurucudaki cesetler arasında karşılaştırmalar yaptı. Bu arada kayıp kişilerin ailelerine de haber verildi.
AİLESİ TEŞHİS ETTİ
10 Mayıs 2018’de ortadan kaybolan ve çevresinde ‘Mary Jane’, ‘MJ’ ya da ‘Jan’ ismiyle de tanınan 3 çocuk annesi Mihrican Mustafa’nın ailesi, cesedi teşhiş etti. Polisin de kesin otopsi sonuçlarını bir kaç gün içerisinde açıklaması bekleniyor.
New Scotland Yard tarafından yapılan açıklamaya göre, cinayet şüphesiyle 29 Nisan’da tutuklanan 50 yaşındaki adam serbest bırakıldı. 1 Mayıs’ta tutuklanan 34 yaşındaki Zarhid Younis ise, ‘ölmüş insan bedenini gömülmekten alıkoymak’ suçlaması ile 29 Mayıs’ta Kingston Kraliyet Mahkemesi’de yargılanacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle