1 yılda 2 bin 500 vaka tespit edildi, 3 kişi öldü
Yunanistan’da tüm ülkeye yayılan kızamık hastalığın 2’si çocuk 3 kişinin ölümüne neden olurken son bir yılda rastlanan vaka sayısı ise 2 bin 500’ü buldu.
YUNANİSTAN Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi Başkan Yardımcı Agapios Terzidis, kızamık vakalarının daha çok ülkenin Aitoloakarnania, İlia ve Ahaia bölgelerinde gözlendiğini son bir yılda 2 bin 500 kızamık vakasının görüldüğünü ve hastalığın tüm ülkeye yayılması sonucu 2’si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
ORTA AVRUPA’DAN YAYILDI
Kızamık salgınının Orta Avrupa ülkelerinden başlayarak yayıldığını ifade eden Terzidis, hastalığın bazı kişilerin aşı yaptırmayı reddetmelerinden kaynaklandığını bildirdi. Aşı yapılmasının önemine vurgu yapan Terzidis, “Biz aşı olalım, olmak istemeyenleri bırakalım olmasın. Aşı oranı yüzde 90’ı bulduğunda güvende olacağız” DEDİ.
Terzidis, Yunan adalarındaki göçmen kamplarında ise sığınmacılara düzenli olarak aşı yapılması nedeniyle kızamık vakalarının endişe verici boyutta bulunmadığını kaydetti.
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