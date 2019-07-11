1 yılda 17.2 milyon insan iklim değişikliği yüzünden göç etti

UNDP tarafından 2017 yılında yayımlanan raporda ise 2016 yılında gerçekleşen en büyük 10 göç hareketliliği iklim sebebiyle oldu. Bu göçlerden en çok etkilenen bölgeler Filipinler, Çin ve Hindistan oldu. Hindistan’da 1 milyon 670 bin kişi Bihar Selleri, Çin’de yaklaşık 4 milyon kişi Typhoon Haima tropik siklonu ve nehir taşkınları, Filipinler’de ise yaklaşık 4 milyon insan dönemsel yoğun yağış ve toprak kaymaları sonucunda göç etti.

200 MİLYON İNSAN GÖÇ EDECEK

UNDP raporuna göre iklim değişikliği sebebiyle çok büyük kitlesel nüfus hareketleri gerçekleşecek. 2050 yılında deniz seviyesinin yükselmesi, kuraklık, sel ve taşkınlar gibi sebeplerden 200 milyon insan yaşadıkları yerleri terk ederek göç etmek zorunda kalacak. IDCM tarafından yayımlanan raporlarda Türkiye de yer alıyor. Diğer bölgelere oranla Türkiye’de iklim ve afet sebebiyle göç oranı daha düşük olsa da, son 10 yılda bu sebeplerden 275 bin 313 kişi göç etti.

SERA GAZI KULLANIMI

Yapılan araştırmalar ve raporlar sonucunda ortaya çıkan bu kötü senaryolara çözüm olarak ise, sera gazı emisyonlarının ve fosil yakıt kullanımının doğru bir kalkınma planıyla önlenebileceği ön görülüyor. Küresel çalışmalar ve kalkınma planlarıyla iklim göçünden etkilenecek insan sayısı 80 veya 100 milyona düşeceği tahmin ediliyor.

İKLİM MÜLTECİLİĞİ TANINMIYOR

2008 yılından bu yana elde edilen verilere göre, yıllık ortalama 21.5 milyon kişinin sel, fırtına, kasırga ve aşırı kuraklık gibi hava şartları nedeniyle zorunlu olarak göç ettiği belirlendi. Ancak Birleşmiş Milletler’in (BM) 1951 Cenevre Konvansiyonu kapsamında yayımlanan Mülteciler Sözleşmesindeki tanıma göre, iklim nedeniyle göç etmek zorunda kalanlar mülteci olarak kabul edilmiyor. Her yıl milyonlarca insan iklim sebebiyle ülkelerini terk ederek başka ülkelerin korumasını talep ediyor. Bazı devletlerin yasalarında iklim mültecilerine tamamlayıcı koruma veya geçici koruma sağlanabiliyor.