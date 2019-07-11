1 yılda 17.2 milyon insan iklim değişikliği yüzünden göç etti
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve İsviçre merkezli İç Göç İzleme Merkezi’nin (IDCM) hazırladığı raporlar, iklim değişikliğinin sonuçlarının dünya çapında görülmeye başladığını ve göçlerin arttığını ortaya koydu. IDCM tarafından yayımlanan raporda, sadece 2018 yılında 144 ülkeden 17.2 milyon insan doğal felaketler sebebiyle göç etmek zorunda kaldı. 2008-2018 yılları arasına bakıldığında ise bu sayı 265 milyonu buldu.
UNDP tarafından 2017 yılında yayımlanan raporda ise 2016 yılında gerçekleşen en büyük 10 göç hareketliliği iklim sebebiyle oldu. Bu göçlerden en çok etkilenen bölgeler Filipinler, Çin ve Hindistan oldu. Hindistan’da 1 milyon 670 bin kişi Bihar Selleri, Çin’de yaklaşık 4 milyon kişi Typhoon Haima tropik siklonu ve nehir taşkınları, Filipinler’de ise yaklaşık 4 milyon insan dönemsel yoğun yağış ve toprak kaymaları sonucunda göç etti.
200 MİLYON İNSAN GÖÇ EDECEK
UNDP raporuna göre iklim değişikliği sebebiyle çok büyük kitlesel nüfus hareketleri gerçekleşecek. 2050 yılında deniz seviyesinin yükselmesi, kuraklık, sel ve taşkınlar gibi sebeplerden 200 milyon insan yaşadıkları yerleri terk ederek göç etmek zorunda kalacak. IDCM tarafından yayımlanan raporlarda Türkiye de yer alıyor. Diğer bölgelere oranla Türkiye’de iklim ve afet sebebiyle göç oranı daha düşük olsa da, son 10 yılda bu sebeplerden 275 bin 313 kişi göç etti.
SERA GAZI KULLANIMI
Yapılan araştırmalar ve raporlar sonucunda ortaya çıkan bu kötü senaryolara çözüm olarak ise, sera gazı emisyonlarının ve fosil yakıt kullanımının doğru bir kalkınma planıyla önlenebileceği ön görülüyor. Küresel çalışmalar ve kalkınma planlarıyla iklim göçünden etkilenecek insan sayısı 80 veya 100 milyona düşeceği tahmin ediliyor.
İKLİM MÜLTECİLİĞİ TANINMIYOR
2008 yılından bu yana elde edilen verilere göre, yıllık ortalama 21.5 milyon kişinin sel, fırtına, kasırga ve aşırı kuraklık gibi hava şartları nedeniyle zorunlu olarak göç ettiği belirlendi. Ancak Birleşmiş Milletler’in (BM) 1951 Cenevre Konvansiyonu kapsamında yayımlanan Mülteciler Sözleşmesindeki tanıma göre, iklim nedeniyle göç etmek zorunda kalanlar mülteci olarak kabul edilmiyor. Her yıl milyonlarca insan iklim sebebiyle ülkelerini terk ederek başka ülkelerin korumasını talep ediyor. Bazı devletlerin yasalarında iklim mültecilerine tamamlayıcı koruma veya geçici koruma sağlanabiliyor.
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