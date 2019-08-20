1 oyla tarihe geçti: Bremen SDP’nin Başkanı Mustafa Güngör oldu
Almanya’nın Bremen Eyaletinde yapılan SDP Eyalet Başkanlığı seçimini, Bremen’in Eğitimden Sorumlu Bakanı 45 yaşındaki Mustafa Güngör kazandı.
BREMEN Eyalet Meclisi’ndeki 23 milletvekilinin oy kullandığı seçimde 12 oy alarak grup başkanı seçilen Güngör, rakibi Antje Grotheer’den bir oy fazla alarak Bremen siyasi tarihine geçti.
Yeşiller ve Sol Parti’nin iktidar olduğu Bremen’in Eğitimden Sorumlu Bakan görevini sürdüren Mustafa Güngör, evli ve bir çocuğu var.
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