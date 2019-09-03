1 numaralı danışman: Almanya’dan 6 ayda 115 milyon Euro aldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri1 numaralı danışman: Almanya’dan 6 ayda 115 milyon Euro aldı
GeriAvrupa 1 numaralı danışman: Almanya’dan 6 ayda 115 milyon Euro aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI/ BERLİN - Fotoğraf: dpa
03.09.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

1 numaralı danışman: Almanya’dan 6 ayda 115 milyon Euro aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1 numaralı danışman: Almanya’dan 6 ayda 115 milyon Euro aldı

Almanya, yılın ilk 6 ayında teknoloji ve savunma danışmanlığı için 333 milyon Euro ödedi. 115 milyon 200 bin Euro Amerikan şirketi IBM’e, yaklaşık 80 milyon Euro da Henef adlı Alman bilgisayar şirketine ödenirken en çok danışmanlık harcaması yapan bakanlık ise 155 milyon Euro ile Savunma Bakanlığı oldu.

AMERİKAN şirketi IBM, bu yılın ilk 6 ayında federal hükümeten danışmanlık hizmetlerine karşılık 115 milyon 200 bin Euro aldı.
Federal hükümet, Sol Partili Matthias Höhn’ün meclise sunduğu soru önergesine verdiği cevapta, 6 ayda dışarıdan alınan danışmanlık hizmetine karşılık 333 milyon Euro ücret ödendiğini açıkladı. Hükümet, danışmanlık hizmetlerine karşılık en çok bilgisayar şirketlerine ücret ödedi. IBM’in ardından Kuzey Ren Vestfalya sınırları içinde bulunan Henef şirketi de hükümetten 79 milyon 500 bin Euro ücret aldı.

SAVUNMA BAKANLIĞI İLK SIRADA
Federal Maliye Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, 14 bakanlık arasında en çok dışarıdan danışmanlık hizmeti alan kurumun Federal Savunma Bakanlığı olduğunu açıklamıştı. Federal Savunma Bakanlığı’nın danışmanlık için ödenen toplam 333 milyon Euro’nun yarısını tek başına ödediği bilgisi de paylaşılmıştı. Savunma Bakanlığı ocak ayından haziran sonuna kadar dışarıdan aldığı danışmanlık hizmeti karşılığında 155 milyon Euro ödeme yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
1 numaralı danışman: Almanya’dan 6 ayda 115 milyon Euro aldı
Almanya’da aşırı sağcı AfD’nin yükselişi!
Son 5 yılda kuru sıkı satışları 3 kat arttı
Fransa’da 92 yaşındaki kadın, 94 yaşındaki eşi tarafından dövülerek öldürüldü