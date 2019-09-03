1 numaralı danışman: Almanya’dan 6 ayda 115 milyon Euro aldı
Almanya, yılın ilk 6 ayında teknoloji ve savunma danışmanlığı için 333 milyon Euro ödedi. 115 milyon 200 bin Euro Amerikan şirketi IBM’e, yaklaşık 80 milyon Euro da Henef adlı Alman bilgisayar şirketine ödenirken en çok danışmanlık harcaması yapan bakanlık ise 155 milyon Euro ile Savunma Bakanlığı oldu.
AMERİKAN şirketi IBM, bu yılın ilk 6 ayında federal hükümeten danışmanlık hizmetlerine karşılık 115 milyon 200 bin Euro aldı.
Federal hükümet, Sol Partili Matthias Höhn’ün meclise sunduğu soru önergesine verdiği cevapta, 6 ayda dışarıdan alınan danışmanlık hizmetine karşılık 333 milyon Euro ücret ödendiğini açıkladı. Hükümet, danışmanlık hizmetlerine karşılık en çok bilgisayar şirketlerine ücret ödedi. IBM’in ardından Kuzey Ren Vestfalya sınırları içinde bulunan Henef şirketi de hükümetten 79 milyon 500 bin Euro ücret aldı.
SAVUNMA BAKANLIĞI İLK SIRADA
Federal Maliye Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, 14 bakanlık arasında en çok dışarıdan danışmanlık hizmeti alan kurumun Federal Savunma Bakanlığı olduğunu açıklamıştı. Federal Savunma Bakanlığı’nın danışmanlık için ödenen toplam 333 milyon Euro’nun yarısını tek başına ödediği bilgisi de paylaşılmıştı. Savunma Bakanlığı ocak ayından haziran sonuna kadar dışarıdan aldığı danışmanlık hizmeti karşılığında 155 milyon Euro ödeme yaptı.
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