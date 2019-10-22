1 milyon 500 bin kiracıyı sevindiren karar: Metrekaresi en fazla 9 Euro 80 cent olacak
Almanya’da ilk kez kiralara üst sınır getirildi. 1 milyon 500 bin civarında kiracının bulunduğu Berlin’de senatonun aldığı karara göre başkentte kiralanacak konutun metrekare fiyatı en fazla 9 Euro 80 cent olacak.
ALMANYA’nın başkenti Berlin’de son yıllarda yüksek oranlarda artan kira fiyatlarının önüne geçmek isteyen Berlin Senatosu, aldığı kararla Almanya’da ilk kez kiralara üst sınır getirdi. Karara göre kiralanacak konutun metrekare giyatı en fazla 9 Euro 80 cent olacak. 1 milyon 500 bin kiracıyı sevindirecek kararın uygulanması için Berlin Eyalet Meclisi’nden de onay alması gerekiyor.2014 SONRASİ YAPILAN KONUTLAR MUAF
Karar meclisten geçerse, 18 Haziran 2019’dan sonraki zamanı kapsayarak yürürlüğe girecek. Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, aldıkarı kararı “Kiracılara nefes aldırmak istedik. Kiracıları korumak bizim sorumluluğumuzdur” sözleriyle savundu. SPD’li Müller, Berlin’de ortalama yılda 16 bin konutun üretildiğini ancak bu sayının 18 ile 20 bin arasında olması gerektiğini savundu.
Kararda 2014 yılından sonra yapılan binalar muaf tutuldu.
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