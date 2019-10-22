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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
22.10.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

1 milyon 500 bin kiracıyı sevindiren karar: Metrekaresi en fazla 9 Euro 80 cent olacak

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1 milyon 500 bin kiracıyı sevindiren karar: Metrekaresi en fazla 9 Euro 80 cent olacak

Almanya’da ilk kez kiralara üst sınır getirildi. 1 milyon 500 bin civarında kiracının bulunduğu Berlin’de senatonun aldığı karara göre başkentte kiralanacak konutun metrekare fiyatı en fazla 9 Euro 80 cent olacak.

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de son yıllarda yüksek oranlarda artan kira fiyatlarının önüne geçmek isteyen Berlin Senatosu, aldığı kararla Almanya’da ilk kez kiralara üst sınır getirdi. Karara göre kiralanacak konutun metrekare giyatı en fazla 9 Euro 80 cent olacak. 1 milyon 500 bin kiracıyı sevindirecek kararın uygulanması için Berlin Eyalet Meclisi’nden de onay alması gerekiyor.

1 milyon 500 bin kiracıyı sevindiren karar: Metrekaresi en fazla 9 Euro 80 cent olacak
2014 SONRASİ YAPILAN KONUTLAR MUAF
Karar meclisten geçerse, 18 Haziran 2019’dan sonraki zamanı kapsayarak yürürlüğe girecek. Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, aldıkarı kararı “Kiracılara nefes aldırmak istedik. Kiracıları korumak bizim sorumluluğumuzdur” sözleriyle savundu. SPD’li Müller, Berlin’de ortalama yılda 16 bin konutun üretildiğini ancak bu sayının 18 ile 20 bin arasında olması gerektiğini savundu.
Kararda 2014 yılından sonra yapılan binalar muaf tutuldu.

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