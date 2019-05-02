1 Mayıs’a Avusturya’da hükümete tepki, Belçika’da konserli kutlama damga vurdu
Avusturya’nın başkenti Viyana’da kutlanılan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne aşırı sağcı hükümete tepki damgasını vururken Belçika’da ise konserler ve öğlence ön plandaydı.
VİYANA Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan çok sayıda kişi hükümeti oluşturan popülist Avusturya Halk Parti (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (FPÖ) politikalarına tepki gösterdi. Hükümet karşıtı pankartların açıldığı kutlamada konuşan muhalefetteki Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi Wagner hükümetin düşük gelirlileri, işçi sınıfı ve yabancıları olumsuz yönde etkileyen yasaları hayata geçirdiğini söyledi.
BAŞBAKAN’I ELEŞTİRDİ
Wagner, koalisyonun küçük ortağı aşırı sağcı partiden bazı siyasi isimlerin her geçen gün yeni bir ırkçı, yabancı karşıtı eylem ve söylemde bulunduklarını, Başbakan Sebastian Kurz’un bu gelişmeler karşısında yeterince etkili olamadığını ifade etti. Aşırı sağcı lider Heinz Christian Strache’nin sosyal medya hesabından ırkçı ve antisemitist paylaşımlarda bulunduğunu anımsatan Wagner, “FPÖ tarafından yapılan her ırkçı paylaşımı münferit olaylar olarak tanımlıyorlar. Ancak bu münferit olaylara her gün bir yenisi ekleniyor. Başbakan Yardımcısı Strache, aşırı sağcıların söylemlerini kullanıyor ve onlara övgülerde bulunuyor” eleştirisinde bulundu.
İSTİFAYA ÇAĞIRDI
Wagner, Avusturya’da demokratik değerlerin kaybedilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, aşırı sağcı liderin söylemleri ve paylaşımları nedeniyle istifa etmesi gerektiğini dile getirdi. Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig de sosyal demokratlar olarak ırkçılık, antisemitizm ve yabancı düşmanlığı konularında çok daha hassas bir tutum sergilediklerini belirterek, aşırı sağcı FPÖ ile hiçbir şekilde koalisyon kurmayacaklarını söyledi. Ludwig, hükümetin ırkçı, aşırı sağcı söylemler karşısında etkisiz kaldığını, sağcı radikal grupların hükümeti yönlendirdiğini savundu.
Başta Brüksel olmak üzere, büyükşehirlerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerinde yürüyüşlerin yanı sıra konuşmalar, konserler ve eğlence ön plandaydı. Brüksel’de geleneksel 1 Mayıs yürüyüşüne Adalet Sarayı önünden başlandı, yürüyüş Ruouppe Meydanı’nda sona erdi. Yüzlerce insanın katıldığı yürüyüşte göçmenler de yer aldı. Yürüyüşe katılan işçiler üzerinde Fransızca ‘Yaşasın 1 Mayıs’ yazan pankart açtı.
HAK VE HUKUKLARI ANLATILDI
Brüksel’deki Rouppe Meydanı’na ailece gelen binlerce kişi, kutlamalarda doyasıya eğlendi. Sosyalist Parti, sendikalar, dernekler ve Uluslararası Af Örgütü gibi önemli insani yardım kuruluşları tarafından işçiler için stantlar, çocuklar için ise eğlence alanları kuruldu. Her stantta, ziyaretçilere bilmeleri gereken haklar ve hukuki konularda bilgi aktarıldı. Her yıl kurulan büyük sahnede verilen konser ile işçiler ve aileleri eğlenceli vakit geçirdi.
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