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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AP-Reuters-AFP
02.05.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

1 Mayıs olayları

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1 Mayıs olayları

Almanya’da sakin başlayan 1 Mayıs gösterileri, bazı şehirlerde olaylı bitti. Berlin, Erfurt ve Paluen’de göstericilerle polis karşı karşıya geldi. Polis, şişe, taş ve maytaplara biber gazı ve copla karşılık verdi. Helikopterler ve TOMA’ların destek verdiği polislerden bazıları yaralanırken çok sayıda gösterici göz altına alındı.

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de sol gruplar tarafından düzenlenen 1 Mayıs gösterisi Friedrichshain’daki Wismar Meydanı’nda başladı. Burada toplanan binlerce gösterici, Rigaer ve Frankfurter Allee caddelerini takip ederek Warschauer Köprüsü’ne kadar yürüdü. “Zenginlerin şehrine karşı” ve “Mücadele devam ediyor” pankartı taşıyan göstericiler, “Tüm Berlin polisten nefret ediyor” sloganları attı. Yürüyüş güzergahının bazı bölümlerinde çevredeki binalarda yüzlerini kapatan kişiler, meşale yakarak göstericilere destek verdi. Rigaer Caddesi’ndeki bir binada terör örgütü PKK’ya ait bez parçaları açıldı.

1 Mayıs olayları

POLİSE ŞİŞE VE TAŞ FIRLATTILAR
Yürüyüşün sonra erdiği Warschauer Köprüsü civarında göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Göstericiler polise şişe, taş ve maytap attı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti ve çok sayıda kişiyi göz altına aldı. Yoğun güvenlik önlemleri alınan gösteri sırasında çok sayıda polis görev yaptı, iki helikopterle polise havadan destek verildi.

1 Mayıs olayları

Thüringen eyaletinin Erfurt kentindeki gösteride de polis ile göstericiler arasında olaylar çıktı. Aşırı sağcı AfD’nin Erfurt’ta düzenlediği yürüyüşü engellemek isteyen çok sayıda kişi, yürüyüş güzergahında oturma eylemi yaptı. Polisin yürüyüşü engellemek isteyenlere karşı cop ve biber gazı kullandı. Çıkan olaylarda 4 polis yaralandı.

1 Mayıs olayları

NAZİ DÖNEMİNİ HATIRLATTILAR
Saksonya eyaletinin Plauen kentinde de aşırı sağcı ‘Üçüncü Yol’ partisinin düzenlediği eylem, yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı. Çok sayıda TOMA da hazır bekletildi. Gösteri nazi dönemini andıran üniforma, sloganlar, bando ve meşalelerle yapıldı. Karşı göstericiler neonazilerin yürüyüş yapmasını engellemek isteyince polis müdahale etti ve bazı göstericiler göz altına alındı.

1 Mayıs olayları

Chemnitz’de de aşırı sağcı AfD’nin gösterisini engellemeke isteyen ‘Irkçılığa karşı ayağa kalkalım’ girişimi, karşı gösteri düzenledi. Polis iki grubun arasına etten duvar örmek zorunda kaldı. Aşırı sağ karşıtları, Dresden’de de aşırı sağcı NPD’nin gösterisini yollara oturarak engelledi.

1 Mayıs olayları

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