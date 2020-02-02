Tahliye edilen 2 kişide koronavirüs çıktı

KORONAVİRÜS’ün yayıldığı Vuhan bölgesindeki Alman vatandaşlar Frankfurt Havaalanı’na getirildi. 28 saatlik uçuştan sonra tahliye edilenler arasında yüz Alman ile 22 Çin’li, bir Amerikalı ve bir de Romanyalı toplam 124 yolcu var. Yolculuk boyunca baş ağrısı ve sürekli kusma şikayeti olan 7 kişi koronavirüs şüphesiyle hazırlanan özel bölümde tutuldu. Bu 7 kişinin diğer yolcularla temasına ise izin verilmedi. Frankfurt Havaalanı’na ağız maskesiyle indirilen yolcular özel olarak bekletilen otobüslerle Rheinland Pfalz Eyaleti sınırları içinde kalan Germersheim Kışlası’na götürüldü. Burada küçük gruplar halinde yine özel hazırlanmış ve dış dünyadan izole edilmiş odalara konuldular. Burada 2 hafta karantinada tutulacaklar. Hastalık şüphesiyle Frankfurt Kliniği’ne kaldırılan 11 kişiden 2’sinde virüs tespit edildi. Sayının artmasından endişe ediliyor.

ÖNCE HELSİNKİ’YE İNDİ

Çin’den tahliyeyi gerçekleştiren uçağın yakıt ikmali ve pilotların değişimi için Moskova’ya inmesi planlanmışı. Ancak Rus yetkililer uçuşa iniş izni vermeyince rota Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye çevrildi. Uçak önce Helsinki’ye indi, pilot değişti, yakıt ikmali yapıldıktan sonra Frankfurt’a indi.