Tahliye edilen 2 kişide koronavirüs çıktı
Almanya Çin’deki vatandaşlarını askeri uçakla tahliye etti. Çin’den getirilen 124 kişi sıkı önlemler arasında Frankfurt Havaalanı’ndan askeri kışlaya götürülüp küçük gruplar halinde karantinaya alındı. Tahliye edilenler arasında virüs olduğu şüphe edilerek hastaneye kaldırılan 11 kişiden ikisinde koronavirüsüne rastlandı. Sayının artmasından endişe ediliyor.
KORONAVİRÜS’ün yayıldığı Vuhan bölgesindeki Alman vatandaşlar Frankfurt Havaalanı’na getirildi. 28 saatlik uçuştan sonra tahliye edilenler arasında yüz Alman ile 22 Çin’li, bir Amerikalı ve bir de Romanyalı toplam 124 yolcu var. Yolculuk boyunca baş ağrısı ve sürekli kusma şikayeti olan 7 kişi koronavirüs şüphesiyle hazırlanan özel bölümde tutuldu. Bu 7 kişinin diğer yolcularla temasına ise izin verilmedi. Frankfurt Havaalanı’na ağız maskesiyle indirilen yolcular özel olarak bekletilen otobüslerle Rheinland Pfalz Eyaleti sınırları içinde kalan Germersheim Kışlası’na götürüldü. Burada küçük gruplar halinde yine özel hazırlanmış ve dış dünyadan izole edilmiş odalara konuldular. Burada 2 hafta karantinada tutulacaklar. Hastalık şüphesiyle Frankfurt Kliniği’ne kaldırılan 11 kişiden 2’sinde virüs tespit edildi. Sayının artmasından endişe ediliyor.
ÖNCE HELSİNKİ’YE İNDİ
Çin’den tahliyeyi gerçekleştiren uçağın yakıt ikmali ve pilotların değişimi için Moskova’ya inmesi planlanmışı. Ancak Rus yetkililer uçuşa iniş izni vermeyince rota Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye çevrildi. Uçak önce Helsinki’ye indi, pilot değişti, yakıt ikmali yapıldıktan sonra Frankfurt’a indi.
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