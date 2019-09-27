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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
27.09.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

1 Kasım’da siyaseti bırakıyor

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1 Kasım’da siyaseti bırakıyor

SPD eski Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, aktif siyasetten çekilme kararı aldı. 1 Kasım’da Federal Meclis milletvekilliğinden istifa edeceğini açıklayan ve 12 Eylül’de 60’ıncı yaşını kutlayan Gabriel, “60 yaşına girince, gelecekteki siyasi çalışmalarımı değerlendirme gereği duydum” dedi.

GABRIEL, bundan sonra Bonn ve Harvard üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verecek. Atlantik Köprüsü İnisiyatifi’ne başkanlık da yapan Gabriel, “Bu görevlerle birlikte milletvekilliğini sürdürmeyi doğru bulmuyorum” dedi. 2005’te Federal Meclis milletvekili seçilen Gabriel, daha önce Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanlığı da yapmıştı. 2009-2017 yılları arasında sekiz yıl süreyle SPD Genel Başkanı olarak görev yapan Gabriel, Angela Merkel’in üç hükümetinde kabinedeydi. 2005’ten 2009’a kadar Federal Çevre Koruma Bakanı, 2013’ten 2017’ye kadar Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı, 2017’den 2018’e kadar da Federal Dışişleri Bakanı olarak kabinede bulunan Gabriel, 2013 yılından 2018 yılına kadar beş yıl süreyle de Başbakan Yardımcılığı göreni sürdürdü.

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