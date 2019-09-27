1 Kasım’da siyaseti bırakıyor
SPD eski Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, aktif siyasetten çekilme kararı aldı. 1 Kasım’da Federal Meclis milletvekilliğinden istifa edeceğini açıklayan ve 12 Eylül’de 60’ıncı yaşını kutlayan Gabriel, “60 yaşına girince, gelecekteki siyasi çalışmalarımı değerlendirme gereği duydum” dedi.
GABRIEL, bundan sonra Bonn ve Harvard üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verecek. Atlantik Köprüsü İnisiyatifi’ne başkanlık da yapan Gabriel, “Bu görevlerle birlikte milletvekilliğini sürdürmeyi doğru bulmuyorum” dedi. 2005’te Federal Meclis milletvekili seçilen Gabriel, daha önce Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanlığı da yapmıştı. 2009-2017 yılları arasında sekiz yıl süreyle SPD Genel Başkanı olarak görev yapan Gabriel, Angela Merkel’in üç hükümetinde kabinedeydi. 2005’ten 2009’a kadar Federal Çevre Koruma Bakanı, 2013’ten 2017’ye kadar Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı, 2017’den 2018’e kadar da Federal Dışişleri Bakanı olarak kabinede bulunan Gabriel, 2013 yılından 2018 yılına kadar beş yıl süreyle de Başbakan Yardımcılığı göreni sürdürdü.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle