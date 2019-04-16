1 günde 3 PKK davası Stuttgart’ı alarma geçirdi
Stuttgart’ta 7 sanıklı 3 ayrı terör örgütü PKK davasında örgütün üst düzey yöneticileri ve biri kadın dört üyesi, adam kaçırma, işkence, terör örgütüne para toplama ve eylem yapmaktan hakim karşısına çıktı. PKK’lıların izlediği duruşmalar öncesi kentte sıkı güvenlik önlemleri alındı.
ALMANYA’da terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticileri ve üyeleri, 3 ayrı davada hakim karşısına çıktı. Toplam 7 sanıklı 3 ayrı dava da Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde görüldü. Davanın ilkinde sözde PKK’nın Heilborn sorumlusu, ikincisinde PKK’nın Stuttgart sorumlusu ve 4 örgüt üyesi, üçüncü davada ise örgütün Freiburg sorumlusu yargılanıyor. Aynı günde 3 ayrı PKK davasının görülmesi, polisin Stuttgart’ta sıkı güvenlik önlemleri almasına neden oldu. Davanın görüldüğü binalarda çok sayıda polis görevlendirildi. Duruşmaları PKK üyeleri de takip etti.
PKK ADINA PARA TOPLUYORDU
İlk dava Olgastrasse 2’deki Stuttgart Eyalet Mahkemesi’nde görüldü. Sabah saat 09.30’da başlayan duruşmada terör örgütü PKK’nın sözde Heilborn sorumlusu 53 yaşındaki Şemsettin B. terör örgütü adına faaliyetlerde bulunmak ve terör örgütü PKK adına para toplamakla suçlandı. 18 Haziran 2018 yılında yakalanıp tutuklanan Şemsettin B., o tarihten beri Heilborn Cezaevinde yargılanmayı bekliyordu.
ALMAN POLİSİNE MUHBİRLİK YAPIYOR DİYE KAÇIRDILAR
İkinci davada ise biri kadın, 5 PKK’lı yargılanıyor. 5 sanık eski bir PKK’lıyı kaçırmak, işkence yapmak ve alıkoymanın yanı sıra terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmakla suçlanıyor. Davanın bir numaralı sanığı PKK’nın Stuttgart sorumlusu 37 yaşındaki Veysel S. ile Agit K. (26), Cihan A. (38), Özkan T. (33) ve Evrim A. (35), PKK’dan ayrılan eski örgüt üyesini Alman polisine muhbirlik yaptığı gerekçesiyle kaçırıp işkence yapmıştı. Sanıklar hakkında kararın yıl sonunda verilmesi bekleniyor.
ÖLEN PKK’LILAR İÇİN TÖREN DÜZENLİYORDU
Üçüncü davada ise örgütün sözde Freiburg sorumlusu 58 yaşındaki Salih K. hakim karşısına çıktı. Salih K. örgüt yöneticisi olmak, örgüt adına eylemler organize etmek, para toplamak ve ölen örgüt üyeleri için anma törenleri düzenlemekle suçlanıyor. 10 aydır tutuklu PKK’lı ile ilgili kararın haziran sonunda verilmesi öngörülüyor.
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